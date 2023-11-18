“مذكرة جديدة”.. وزارة بنموسى تفعل الاقتطاع من أجور “الأساتذة المضربين”
هبة بريس - الرباط
ويأتي القرار في ظل الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم للمطالبة بإلغاء النظام الأساسي الجديد .
كشفت وثيقة رسمية عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ 17 نونبر، تحت عدد 315/23 أن القرار “سيشمل 47 أمرا بالاقتطاع في حق 47000 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة .
ويأتي القرار في ظل الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم للمطالبة بإلغاء النظام الأساسي الجديد .
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34 تعليقات
للذي يسمي نفسه “مواطن”:
أعرف أنك ذبابة كبيرة مليئة بالقاذورات وعملك التشويش ليس إلا فابحث لك عن مزبلة أخرى.
بأي منطق تتكلم ؟
جلهم شلاهبية ومنافقين
مزيان الاقتطاع وحتى الطرد لمن لا يريد العمل
من جد وجد ومن زرع حصد
كان زمان قم للمعلم وفيه التبجيلا
دروك كلهم مسقيين بمغرف واحد
كسالا شحيحين لا خير في معلم لا يهمه اولاد الشعب
شح شح
لن يرهبنا الاقتطاع ولى زمن الخوف منكم ياعملاء البنك الدولي ،فانتم تنفذون قرارات اسيادكم ،اتركوا التعليم فهو ليس من اختصاصكم
كفى من التماطل اوجدوا حلا مناسبا يرضي كل الاطراف والعودة إلى الأقسام لتدارك ما يمكن ادراكه من الزمن المدرسي…..
لابد من الاقتطاع وإلا سوف يكون هناك تنافي وفرزيات لأن هذا قانون يفرض على جميع من لم يبرر غيابه من جميع الاسلاك الوضيفة العمومية.ولا بد من إضافة لعقوبات أخرى في حق هؤلاء عديمي الضمير لاعطاء عربون لمن سولت له نفسه أن يستهطر بالقوانين والمصالح العليا للوطن
الاقتطاع والطرد لمن لا ضمير له التلاميذ ابرياء وانتم دمرتم مصيرهم المدرسي تبا لكم 😠😠احسنتم يا وزير التعليم 👍👍بارك الله فيك للقضاء على المتطفلين على التعليم السامي كما عهدناه من أساتذتنا المرموقين في الأجيال السابقة
أتحسر لما وصلت إليه مكانة المعلم في المجتمع ،في ظل كل هذا الاحتقار والذل والانتقاص من الكرامة الذي يعيشه وتريدون منه ان يؤدي مهامه على اكمل وجه ،انا اقول لا وجود لمعلم جائع ورائع.
اضراب حق دستوري مشروع واقتطاع غير قانوني
الاقتطاع والطرد لمن لا ضمير له التلاميذ ابرياء وانتم دمرتم مصيرهم المدرسي تبا لكم 😠😠احسنتم يا وزير التعليم 👍👍بارك الله فيك للقضاء على المتطفلين على التعليم السامي كما عهدناه من أساتذتنا المرموقين في الأجيال السابقة
الله ياخذ فيكم الحق ضيعتو مستقبل التلاميذ في التعليم العمومي حنت معمرين الجيوب ديالكم من السوايع ديال التعليم الخصوصي
تفو عليكم
برافو برافو برافو للسيد وزير التعليم
الاقتطاع والطرد هو جزاءكم
كلشي الادارات لي دارو الإضراب يقتطع لهم ايام الإضراب ونتوما لا !!!! لقيتوا السيبة خرجتوا على التلاميذ لا تهمكم إلا مصلحتكم ويركبون على ضهور التلاميذ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم إلى يوم الدين لن نغفر لكم وندعوا الله أن يأخذ حق التلاميذ جميعا منكم.
حتى في أيام الدراسة داءما وكل سنة اضرابات وشواهد طبية وغياب عن التدريس وتأخر في الدخول إلى الأقسام وضعف تعليم التلاميذ ولي مدارش السوايع عندكوم تنتقموا منوا وزيد عليها العطل كلكم مشاكل مشا التعليم مع الذين سبقوكم ونعم الرجال ونعم المعلمين هم الذين قيل فيهم كاد المعلم ان يكون رسولا وليس انتم جيل اليوتوب داخل الأقسام …
على الدولة ان تكون صارمة معهم هادشي بزااااااف … واحد المعلق منهوم قاليك هاد العام مكين لا باك لا معاهد لا امتحانات وفرحان سنحاسبك أمام الله فافعل ما شءت.
خصكوم تعرفوا بأن العطل المدرسية هي للتلاميذ فقط اما انتم فلا عطلة لكم إلا شهر غشت فقط وباقي العطل انتم موظفوا الدولة يسري عليكم ما يسري عليهم تمشيوا تعاودوا التكوين ايام عطل التلاميذ باش تكونوا في المستوى وتتعلموا تقنيات التدريس والتعامل مع التلاميذ واحترام اوقات العمل واحترام مديري المؤسسات التعليمية ووووووو
واخيرا انا لا اعمم فهناك رجال التعليم والله هم الآن حزينين على هذه الوضعية المأساوية للتلاميذ وهم ضد هاد الإضراب الطويل الأمد المدمر ولكن لا حيلة لهم تحية لكم وتقدير.
سلام انا بريدي
الاقتطاع من الأجور غير قانوني و متناقض مع روح الدستور الفصل 29 الاضراب حق مشروع بدون تنظيمات الاقتطاع يمكن ان يجوز بعد اصدار التنظيمات المنظمة لهذا الفصل….
سير قطاطع مع راسك وفكر حتى في الطرد فنحن مصممون على إسقاط النظام الساسي
نعم أنا مع هذا القرار. ضيعو ولادنا الله يخد الحق.