“مذكرة جديدة”.. وزارة بنموسى تفعل الاقتطاع من أجور “الأساتذة المضربين”

2023-11-18 / 19:48
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هبة بريس - الرباط

كشفت وثيقة رسمية عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ 17 نونبر، تحت عدد 315/23 أن القرار “سيشمل 47 أمرا بالاقتطاع في حق 47000 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة .

ويأتي القرار في ظل الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم للمطالبة بإلغاء النظام الأساسي الجديد .

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‫12 تعليقات

  3. الحكومة تتجه بالشعب المغربي نحو المجهول ..قرارات خاطئة و عنتريات فارغة و قوانين لادستورية … الفقر يتفاقم و الامور غريبة و هم غائبون عن المشهد و يعتقدون أنهم على دراية

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  4. الأجر مقابل العمل = اقتطاع أيام الاضراب.
    العمل مقابل الأجر = تعويض الساعات الضائعة يجب أن تؤدي الوزارة ثمن كل ساعة .
    الخلاصة ، المقرر الدراسي لن يكتمل و لن تكون هناك باكالوريا أو مباريات.
    بنموسى ضيع المغرب فعام كامل.

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  5. ليس بالاقتطاعات من الأجرة يحل مشكل الاضرابات هذا سيعقد المشكل ثم لماذا لا يقدر المسؤولون أساتذة اليوم ويحاوروا التنسيقيات أساتذة اليوم جلهم حاصلون على الاجازة واعون مثقفون يجب الإنصات إليهم وتلبية مطالبهم.

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  6. الاقتطاع من أجرة رجل التعليم ليست وليدة اليوم وإنما هي مفعلة منذ عهد بنكيران الخسيس.
    فلا يجب تغليط الرأي العام يا بن موسى

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  7. أظن أن عتبة الخوف من الاقتطاع قد ثم تجاوزها من طرف رجال التعليم. بل إن الاقتطاع سيزيد الأساتذة اسرارا على تحقيق مطالبهم العادلة.

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  8. الوزارة تحرض على الإضراب عندما تنشر مذكرات كهذه على وسائل التواصل الاجتماعي على غير عادتها
    حسب وجهة نظر المهتمين بالشأن التربوي

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  9. لا أظن إن 47000 هم من امتنعوا عن العمل.الرقم أكبر بكثير هذا العدد فقط للتمويه وليظن الرأي العام أن الغالبية العظمى مع النظام المآسي

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  10. كما العادة يقتطعون للبعض لتخويف الباقي لكن هيهات هيهات ولى ذلك الزمن والاساتذة لكم بالمرصاد بمختلف اطيافهم فانتظروا التصعيد

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  11. طبعا يجب الاقتطاع من الأجر، يريدون أجرا على الابتزاز و تضييع التلاميذ، ليس لهم ضمير والله، لم لا يقومون بالاضراب في أيام العطل، ليقوموا بإضرابهم في أيام العطل وحل مشاكلهم بدون التأثير على السير الطبيعي للدروس، اصلا مستوى التلاميذ متدني حتى بدون إضراب، مع هذ الاضرابات سيتدنى اكثر.

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