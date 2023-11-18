“مذكرة جديدة”.. وزارة بنموسى تفعل الاقتطاع من أجور “الأساتذة المضربين”

2023-11-18 / 19:48
0
هبة بريس - الرباط

كشفت وثيقة رسمية عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ 17 نونبر، تحت عدد 315/23 أن القرار “سيشمل 47 أمرا بالاقتطاع في حق 47000 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة .

ويأتي القرار في ظل الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم للمطالبة بإلغاء النظام الأساسي الجديد .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد الأسبوع المقبل

أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد الأسبوع…

2023-11-18 / 20:10
Photo of محرك البحث “غوغل” يحتفي بالذكرى الـ68 لعيد استقلال المملكة

محرك البحث “غوغل” يحتفي بالذكرى الـ68 لعيد استقلال المملكة

2023-11-18 / 19:08
Photo of آيت الطالب يطلق خدمات 7 مراكز صحية حضرية بجهة البيضاء – سطات

آيت الطالب يطلق خدمات 7 مراكز صحية حضرية بجهة…

2023-11-18 / 16:50
Photo of “البسيج” يعتقل عشرينيا “متطرفا” بمدينة الداخلة

“البسيج” يعتقل عشرينيا “متطرفا” بمدينة الداخلة

2023-11-18 / 14:49
Photo of السمارة.. افتتاح المقر الجديد للدائرة الأمنية الثالثة

السمارة.. افتتاح المقر الجديد للدائرة الأمنية الثالثة

2023-11-18 / 14:07
Photo of إضراب الأساتذة.. رابطة تهدد بمراسلة المنتظم الدولي

إضراب الأساتذة.. رابطة تهدد بمراسلة المنتظم الدولي

2023-11-18 / 11:38
Photo of الرباط ضمن أفضل الوجهات الإفريقية للزيارة في 2024

الرباط ضمن أفضل الوجهات الإفريقية للزيارة في 2024

2023-11-18 / 10:12
Photo of “لارام” تعلن إلغاء عددا من رحلاتها من وإلى باريس

“لارام” تعلن إلغاء عددا من رحلاتها من وإلى باريس

2023-11-18 / 09:44
Photo of طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-18 / 09:15
Photo of فوضى احتلال الملك العمومي بسطات واكراهات ركن السيارات

فوضى احتلال الملك العمومي بسطات واكراهات ركن السيارات

2023-11-17 / 23:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق