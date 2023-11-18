محرك البحث “غوغل” يحتفي بالذكرى الـ68 لعيد استقلال المملكة

هبة بريس -

وفياً لعادته، احتفى محرك البحث (غوغل) مع الشعب المغربي اليوم، 18 نونبر، بالذكرى الـ68 لعيد استقلال المملكة، من خلال تزيين صفحته الأولى بألوان العلم المغربي.

واحتفى العملاق الأمريكي بالمملكة المغربية على صفحة الاستقبال الخاصة به من خلال “لوغو-dodle” يمثل العلم المغربي وهو يرفرف على خلفية سماء زرقاء. ويكفي النقر على الرسم للحصول على معلومات ضافية حول هذه الحقبة التاريخية المشرقة من تاريخ المملكة.

وتؤرخ هذه الذكرى المجيدة في مسار إرساء صرح المغرب الحديث لخطاب أب الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس، معلنا انتهاء نظام الحماية وتحرير الوطن.

وكان جلالة المغفور له محمد الخامس قد أعلن عند عودته رفقة أسرته الملكية، يوم 18 نونبر 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.

ويحتفي محرك البحث غوغل كل سنة باستقلال المغرب، كما يحتفل بأعياد وطنية أخرى. وسبق له أن احتفى بالعديد من الشخصيات المغربية.

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