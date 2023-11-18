وزير خارجية جزر القمر السابق : حان وقت طرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي

هبة بريس - و م ع

شدد وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، اليوم السبت بطنجة، على أن الوقت حان للاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرار طرد الجمهورية الوهمية من صفوفه.

وقال فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشرة للمنتدى الدولي ميدايز، إن “الوقت قد حان للاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرارات قوية لطرد هذا الكيان، وأن يدعم مغربية الصحراء”.

وذكر في هذا الصدد بأن الجمهورية الوهمية “لم تقبل عضويتها في أية منظمة إقليمية أو دولية، وأنها مجرد كيان وليست دولة، ولا يتعين أن تبقى عضوا بالاتحاد الإفريقي”.

على صعيد آخر، اعتبر أن المملكة تلعب دورا أساسيا في تسوية النزاعات ومواكبة التنمية المستدامة بإفريقيا”، منوها بالدينامية التنموية على كافة الأصعدة، التي يعرفها المغرب بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يمكن للقارة الإفريقية أن تستفيد من خبرة ومن منجزات المغرب من أجل إطلاق مسيرتها نحو التقدم.

بخصوص منتدى ميدايز، أشار الرئيس السابق للدبلوماسية القمرية الى أن المنتدى منصة تمكن من تبادل الآراء حول القضايا الكبرى التي تهم الكوكب، ولاسيما القارة الإفريقية، ويمكن من فهم الرهانات الحالية والمستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى “ميدايز”، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل معهد أماديوس بين 15 و 18 نونبر الجاري، يضم أكثر من 200 متدخل رفيع المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات وصناع قرار سياسي ومدراء شركات عالمية كبرى وشخصيات دولية رفيعة، وأكثر من 5000 مشارك من نحو مائة دولة.

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