شبكة “سي إن إن” تشكك في رواية إسرائيل بشأن مجمع الشفاء بغزة

شكك تحليل أجرته شبكة “سي إن إن” الأميركية في رواية الجيش الإسرائيلي بخصوص مجمع الشفاء حيث قالت الشبكة انه قد تم نقل أو اعادة ترتيب الأسلحة في مستشفى الشفاء قبل قدوم الصحفيين.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر، يوم 15 نوفمبر، مقطع فيديو، يظهر جولة على أسلحة حماس، التي تم العثور عليها في مستشفى الشفاء.

وقالت “سي إن إن” إن الفيديو يظهر “أسلحة أقل في المستشفى مقارنة مع الفيديوهات اللاحقة، التي صورتها عدسات الصحفيين”.

وأضافت: “يشير هذا الأمر إلى أنه ربما تم نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصول أطقم الأخبار”.

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