أردوغان: سنبذل جهودنا لإعادة إعمار غزة

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، نقلاً عن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبذل جهودًا لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمستشفيات والمدارس في غزة إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار هناك.

وكتبت قناة “إيه خبر” على موقعها الإلكتروني نقلاً عن أردوغان، الذي كان يتحدث على متن طائرته عائدًا من زيارة إلى ألمانيا، أن تركيا تناشد أيضًا التفتيش على الأسلحة النووية في إسرائيل كيلا يكون هناك أي مجال للشك بخصوص هذا الأمر.

وكان أردوغان هاجم إسرائيل واصفًا إياها بأنها “دولة إرهابية”، واتهمها خلال كلمته أمام البرلمان بـ”ارتكاب جرائم حرب، وانتهاك القانون الدولي في غزة”، وأكد، مرارًا، أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية.

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