6 معلومات عن إيران خصم المنتخب المغربي في ثمن نهائي “مونديال الفتيان”

6 معلومات عن إيران خصم المنتخب المغربي في ثمن نهائي “مونديال الفتيان”

2023-11-18 / 17:24
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يلتقي المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة مع نظيره الإيراني، يوم الثلاثاء القادم، ضمن ثمن نهائي كأس العالم للفتيان المقامة حاليا بإندونيسيا.

وستجرى المباراة بداية من الواحدة زوالا، بملعب غيلورا بونغك بمدينة سورابايا.

وفي هذا الصدد، نقدم لكم 6 معلومات عن المنتخب الإيراني، خصم أشبال الأطلس في ثمن نهائي المونديال:

1 – احتل المركز الثالث في مرحلة المجموعات برصيد 6 نقاط.

2 – حقق فوزا مثيرا في مرحلة المجموعات على البرازيل بنتيجة 3-2.

3 – نجمه الأول هو كسرة طاهيري، الذي سجل هدفين وصنع آخرا.

4 – سجل خطه الهجومي 9 أهداف وتلقت مرماه 4 أهداف في مرحلة المجموعات.

5 – يتميز لاعبو إيران بقوة جسمانية ما يساعدهم على التفوق في النزالات الثنائية.

6 – سبق للمنتخب الإيرني بلوغ ربع نهائي مونديال الفتيان سنة 2017.

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