“مونديال الشابات”.. المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور الأخير في التصفيات

حقق المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة فوزا هاما أمام نظيره الغيني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم السبت بملعب العبدي بالجديدة، ضمن إياب الدور الثالث من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشابات.

وافتتحت كوثر أيت عمر التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 18، وأضافت سامية المسناوي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وضمن المنتخب الوطني المغربي تأهله إلى الدور الأخير من التصفيات، بعدما كان قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وستلتقي لبؤات الأطلس في الدور القادم مع المتأهلات من مباراة مالي وإثيوبيا.

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