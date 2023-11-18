“مونديال الشابات”.. المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور الأخير في التصفيات

“مونديال الشابات”.. المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور الأخير في التصفيات

2023-11-18 / 16:55
0

حقق المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة فوزا هاما أمام نظيره الغيني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم السبت بملعب العبدي بالجديدة، ضمن إياب الدور الثالث من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشابات.

وافتتحت كوثر أيت عمر التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 18، وأضافت سامية المسناوي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وضمن المنتخب الوطني المغربي تأهله إلى الدور الأخير من التصفيات، بعدما كان قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وستلتقي لبؤات الأطلس في الدور القادم مع المتأهلات من مباراة مالي وإثيوبيا.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنزانيا تفوز على النيجر قبل مواجهة المنتخب المغربي في تصفيات المونديال

تنزانيا تفوز على النيجر قبل مواجهة المنتخب المغربي في…

2023-11-18 / 20:03
Photo of المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية له في تنزانيا

المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية له في تنزانيا

2023-11-18 / 19:38
Photo of 6 معلومات عن إيران خصم المنتخب المغربي في ثمن نهائي “مونديال الفتيان”

6 معلومات عن إيران خصم المنتخب المغربي في ثمن…

2023-11-18 / 17:24
Photo of الأهلي المصري يخطط للتعاقد مع نجم الوداد الرياضي

الأهلي المصري يخطط للتعاقد مع نجم الوداد الرياضي

2023-11-18 / 16:46
Photo of ياسين بونو يتفوق على محرز في استفتاء حول الكرة الذهبية الأفريقية

ياسين بونو يتفوق على محرز في استفتاء حول الكرة…

2023-11-18 / 15:33
Photo of صدمة داخل ريال مدريد بسبب مدة غياب فينسيوس

صدمة داخل ريال مدريد بسبب مدة غياب فينسيوس

2023-11-18 / 15:33
Photo of خالد العسكري: “رضوان جيد قاليا من حقي نضربك”

خالد العسكري: “رضوان جيد قاليا من حقي نضربك”

2023-11-18 / 14:56
Photo of دراجان اثنان يمثلان المغرب في السباق على الطريق بأولمبياد باريس

دراجان اثنان يمثلان المغرب في السباق على الطريق بأولمبياد…

2023-11-18 / 13:25
Photo of قرار صادم لجماهير الوداد الرياضي قبل مواجهة الجيش الملكي

قرار صادم لجماهير الوداد الرياضي قبل مواجهة الجيش الملكي

2023-11-18 / 09:08
Photo of المنتخب التونسي يحقق فوزا كبيرا أمام ساو تومي في تصفيات المونديال

المنتخب التونسي يحقق فوزا كبيرا أمام ساو تومي في…

2023-11-17 / 22:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق