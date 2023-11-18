الأهلي المصري يخطط للتعاقد مع نجم الوداد الرياضي

منح مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، الضوء الأخضر لإدارة فريق القرن بإفريقيا من أجل التعاقد مع ظهير أيسر جديد، في ظل الأخبار المتداولة حولة قرب رحيل الظهير الأيسر الدولي التونسي، علي معلول، عن فريقه الحالي.

وفي هذا الإطار، كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر عبر برنامج “ملعب أون” الذي تبثه القناة الرياضية المصرية “أون سبور”، بأن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع الظهير الأيسر والدولي المغربي يحيى عطية الله.

وأوضح ذات الإعلامي، أن مدرب الأهلي أبدى موافقته على ضم الودادي عطية الله، بعد اقتناعه بإمكانياته.

وتابع الإعلامي المصري، أن العائق الوحيد الذي قد يفشل صفقة التعاقد مع يحيى عطية الله، تكمن في أن مكتب الوداد يغالي في ثمن بيع عقده.

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