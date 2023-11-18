الأهلي المصري يخطط للتعاقد مع نجم الوداد الرياضي

الأهلي المصري يخطط للتعاقد مع نجم الوداد الرياضي

2023-11-18 / 16:46
0

منح مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، الضوء الأخضر لإدارة فريق القرن بإفريقيا من أجل التعاقد مع ظهير أيسر جديد، في ظل الأخبار المتداولة حولة قرب رحيل الظهير الأيسر الدولي التونسي، علي معلول، عن فريقه الحالي.

وفي هذا الإطار، كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر عبر برنامج “ملعب أون” الذي تبثه القناة الرياضية المصرية “أون سبور”، بأن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع الظهير الأيسر والدولي المغربي يحيى عطية الله.

وأوضح ذات الإعلامي، أن مدرب الأهلي أبدى موافقته على ضم الودادي عطية الله، بعد اقتناعه بإمكانياته.
وتابع الإعلامي المصري، أن العائق الوحيد الذي قد يفشل صفقة التعاقد مع يحيى عطية الله، تكمن في أن مكتب الوداد يغالي في ثمن بيع عقده.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنزانيا تفوز على النيجر قبل مواجهة المنتخب المغربي في تصفيات المونديال

تنزانيا تفوز على النيجر قبل مواجهة المنتخب المغربي في…

2023-11-18 / 20:03
Photo of المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية له في تنزانيا

المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية له في تنزانيا

2023-11-18 / 19:38
Photo of 6 معلومات عن إيران خصم المنتخب المغربي في ثمن نهائي “مونديال الفتيان”

6 معلومات عن إيران خصم المنتخب المغربي في ثمن…

2023-11-18 / 17:24
Photo of “مونديال الشابات”.. المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور الأخير في التصفيات

“مونديال الشابات”.. المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور الأخير في…

2023-11-18 / 16:55
Photo of ياسين بونو يتفوق على محرز في استفتاء حول الكرة الذهبية الأفريقية

ياسين بونو يتفوق على محرز في استفتاء حول الكرة…

2023-11-18 / 15:33
Photo of صدمة داخل ريال مدريد بسبب مدة غياب فينسيوس

صدمة داخل ريال مدريد بسبب مدة غياب فينسيوس

2023-11-18 / 15:33
Photo of خالد العسكري: “رضوان جيد قاليا من حقي نضربك”

خالد العسكري: “رضوان جيد قاليا من حقي نضربك”

2023-11-18 / 14:56
Photo of دراجان اثنان يمثلان المغرب في السباق على الطريق بأولمبياد باريس

دراجان اثنان يمثلان المغرب في السباق على الطريق بأولمبياد…

2023-11-18 / 13:25
Photo of قرار صادم لجماهير الوداد الرياضي قبل مواجهة الجيش الملكي

قرار صادم لجماهير الوداد الرياضي قبل مواجهة الجيش الملكي

2023-11-18 / 09:08
Photo of المنتخب التونسي يحقق فوزا كبيرا أمام ساو تومي في تصفيات المونديال

المنتخب التونسي يحقق فوزا كبيرا أمام ساو تومي في…

2023-11-17 / 22:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق