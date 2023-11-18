“محبوبي أنت” جديد صابرينة بلفقيه والفنان الإسباني Mayel Jeménez

هبة بريس - القسم الفني

اختارت الفنانة المغربية “صابرينة بلفقيه”، عزف لحن الإثارة مجدداً بإعلانها عن تعاون فني جديد يجمعها بالفنان الإسباني Mayel Jiménez في أغنية تحمل عنوان “محبوبي انتا”.

الأغنية من كلمات “محمد المغربي”، وتوزيع أيوب أفريكانو” و”توفيق صدقي”.

وشاركت صابرينة بلفقيه عبر صفحتها الرسمية على منصة تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام” صورة ترويجية لعملها الفني الجديد، حيث أرفقتها بتعليق جاء فيه فيه: “قريباً أغنية محبوبي انتا مع الفنان Mayel Jiménez واش بغيتو تسمعوها؟”.

جدير بالذكر، أن آخر إنتاجات الفنانة “صابرينة” كانت فيديو كليب أغنية “Loquita”الذي حقق 30 مليون إستماع عبر المنصات الموسيقية المتخصصة.

وتتألق صابرينة بلفقيه بأسلوبها الفني الفريد، حيث ينتظر أن يشكل هذا التعاون بداية الانتشار على مستوى إسبانيا وأوروبا، كما يعد خطوة هامة في مسيرتها الفنية بالنظر إلى شعبية الفنان خيمينيس.

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