ياسين بونو يتفوق على محرز في استفتاء حول الكرة الذهبية الأفريقية

ياسين بونو يتفوق على محرز في استفتاء حول الكرة الذهبية الأفريقية

2023-11-18 / 15:33
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قامت الشبكة الرياضية القطرية “بي إن سبور” بإشراك متابعيها، حول توقعاهم للفائز بالكرة الذهبية الأفريقية للسنة الحالية 2023.

ووضع برنامج “الشوط الثالث” على ذات الشبكة الرياضية، لائحة مختصرة للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية، تضم كلا من محمد صلاح (مصر – ليفربول)، وفيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي)، وياسين بونو (المغرب – الهلال)، وساديو ماني (السنغال – النصر)، ورياض محرز (الجزائر – الأهلي)، وفينسينت أبوبكر (الكاميرون – النصر)، وأشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)، وفرانك أنجوسا (الكاميرون – روما).

وإلى حدود أمس الجمعة، فاختيارات المشاركين، تذهب بفوة لصالح الحارس الدولي المغربي ياسين بونو بنسبة 47 في المائة، ويليه الجزائري رياض محرز ب 24 في المائة، ثم المصري محمد صلاح ب21 في المائة.

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