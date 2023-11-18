صدمة داخل ريال مدريد بسبب مدة غياب فينسيوس

صدمة داخل ريال مدريد بسبب مدة غياب فينسيوس

2023-11-18 / 15:33
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في مواجهة كولومبيا الخميس الماضي.

وأصدر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني أعلن من خلاله أن اللاعب يعاني من إصابة مزودجة بعد إصابته مع منتخب البرازيل.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى”.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن اللاعب سيحتاج لحوالي شهرين ونصف للتعافي من الإصابة مما يجعل الفريق الملكي في ورطة، خلال المواجهات المهمة المقبلة في دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس السوبر في إسبانيا.

وأثارت مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب صدمة داخل ريال مدريد، في ظل كثرة المصابين في عيادة النادي، إلى جانب عدم وجود بدائل على مستوى خط الهجوم.

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