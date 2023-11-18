غزة.. 32 شهيدا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا

2023-11-18 / 15:11
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، السبت، مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 19 طفلا، في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 شخصا من عائلة أبو حبل من المخيم.

وكان مسؤول في الوزارة أفاد لوكالة فرانس برس في وقت سابق السبت، بمقتل ما لا يقل عن خمسين شخصا في غارة أخرى على مخيم جباليا، استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.

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‫5 تعليقات

  5. ﴿وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ۝فَرِحينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَيَستَبشِرونَ بِالَّذينَ لَم يَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم أَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [آل عمران: 169-170]

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