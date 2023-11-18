خالد العسكري: “رضوان جيد قاليا من حقي نضربك”

كشف الحارس الدولي السابق خالد العسكري سرا “خطيرا” يجمعه بالحكم رضوان جيد، خلال إحدى المباريات في البطولة الإحترافية.

وقال العسكري أثناء حلوله ضيفا على برنامج “غلطة العمر” الذي يبث على قناة “تيلي ماروك”: “بعد نهاية إحدى المباريات توجهت نحو الحكم رضوان جيد للحديث معه بطريقة ودية، وقلت له إننا كبار وطريقة تعاملك قد لا يتقبلها اللاعبون ذوي الشخصية القوية”.

وأضاف: “قلت له إننا بأبنائنا وعليك أن تتحدث معي بطريقة لبقة، وأخبرته أنه في أوروبا يمنح لك الحكم بطاقة حمراء ويبتسم في وجهك، ورد علي قائلا إن من حقه أن يضربني”

وزاد قائلا: “بعد سماع تلك الكلمة كان طبيعيا أن تصدر مني ردة فعل، وتلقيت بعدها بطاقة حمراء”.

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