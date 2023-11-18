السينما المصرية ضيف الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة

هبة بريس - القسم الفني

تستعد جمعية مؤسسة الريف للثقافة والسينما، في الفترة ما بين 18 و 22 نونبر 2023، لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة بمشاركة 24 فيلما من المغرب ومصر والسعودية ولبنان وفرنسا وإيطاليا اليابان وأمريكا.

وتتوزع أفلام الدورة الثالثة على مسابقتين رسميتين (8 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و8 في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة من بينها 3 أفلام أمازيغية)، وفقرة بانوراما المخصصة للجمهور العريض والبلد الضيف (8 أفلام 4 مغربية و4 أفلام مصرية).

وتستضيف دورة هذه السنة السينما المصرية باعتبارها سينما رائدة في إفريقيا و العالم العربي.

السينما المصرية ضيفة الدورة الـ13

تتميز دورة هذه السنة من المهرجان بتخصيص احتفاء خاص للسينما المصرية من خلال حضور ثلة من السينمائيين المصريين البارزين وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية لهذا البلد الضيف، ويتعلق الأمر بـ”فوتوكوبي” للمخرج تامر عشر، و”مولانا” لمجدي أحمد علي، و”لما بنتولد” لتامر عزت، “عشم” لماجي مرجان، و”هرج ومرج” لنادين خان.

كما تشارك مصر في المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل بفيلم “بحر الماس” للمخرج سيف يوسف.

وتم اختيار السينما المصرية ضيفة للدورة الثالثة باعتبارها أقدم صناعة سينما في إفريقيا العالم العربي، كما أنها السينما الأكثر انتشارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأكثر تأثيرا في المنطقة منذ أوائل القرن المنصرم.

تكريمات وازنة من مصر وتركيا والمغرب

يكرم المهرجان أسماء وازنة لها مكانتها الخاصة في قلوب جماهير السينما والمسرح والتلفزيون في مصر وتركيا والمغرب.

ومن بين الوجوه السينمائية المصرية التي تكرمها الدورة الجديدة للمهرجان النجمة علا غانم، التي لاقى فيلمها الأخير “أولاد حريم كريم” نجاحا جماهيريا كبيرا في مصر، ونجمة الكوميديا في مصر الممثلة انتصار، والممثل المتميز باسم سمرة المتوج بجوائز عالمية من مهرجانات دولية كثيرة.

كما تحتفي الدورة الجديدة بالنجمة التركية ستيناي سور SETENAY SUR، التي تعرف عليها الجمهور العربي والمغربي من خلال العديد من الأعمال الدرامية التركية من أبرزها مسلسل “اليمين”.

ومن المغرب يكرم المهرجان نجم الكوميديا محمد الجم، تقديرا لمساره الفني الطويل في المسرح والتلفزيون. والفنان المتعدد المواهب يونس ميكري (ممثل وموسيقي، ومغني، ورسام) نظير مشاركته المتميزة في عشرات الأفلام السينمائية المغربية بالتمثيل والموسيقى التصويرية.

كما يكرم المهرجان الممثل والمخرج المغربي المتحذر من أصول ريفية، رشيد الوالي، ويحتفي بالسينما الأمازيغية من خلال تكريم الفنانة المغربية نوميديا.

أفلام المسابقتين الرسميتين:

مسابقة الفيلم الروائي الطويل

تتضمن مسابقة الفيلم الروائي الطويل 8 أفلام أربعة عربية من المغرب ومصر ولبنان والسعودية، و4 دولية من فرنسا وإيطاليا وأمريكا واليابان.

“واحة المياه المتجمدة” للمخرج رؤوف الصباحي من المغرب، و”ع مفرق طريق” إخراج لارا سابا من لبنان، و”بحر الماس” للمخرج سيف يوسف من مصر، و”شيهانة” للمخرج خالد الحجر من السعودية.

و”انفجارات” لفانيا بيراني فينيي من فرنسا، و”مايوناكا” لروبير كابريا (اليابان / أمريكا)

الفيلم الفرنسي “آثار” للمخرجة ديبرافكا تيريك ، و”قد ترعى الأغنام بأمان” للمخرج بابي سينو من إيطاليا.

وتتبارى هذه الأفلام أمام لجنة تحكيم يرأسها جان ليك فاندام منتج من بلجيكا، بمساعدة المخرجة فاطمة بوبكدي من المغرب، وأبوكر دامبا سيساكو ناقد سينمائي من السنغال، والممثلتين علا غانم وانتصار من مصر، والممثلة سماح زيدان من السعودية، وعامر سالمين المري مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي من الإمارات العربية المتحدة.

مسابقة الفيلم الروائي القصير

تتضمن مسابقة الفيلم الروائي القصير 8 أفلام مغربية 3 منها أمازيغية:

“أميرة” لرشيدة السعدي، و”ظل با” لسارة رخى، و”مول التلفون” لحمزة عاطيفي، و”الموجة الأخيرة” لمصطفى فرماتي، و”أمين الأسرة” للحسن أيت همو عدي سرحان،

وثلاثة أفلام أمازيغية قصيرة من المغرب هي “نشيد الخطيئة” لخالد معدور، و”تامديازت” للمخرج محمد أمخاو ، و”تامونت إدرن” لعبد العزيز السايح،

وتتبارى هذه الأفلام أمام لجنة تحكيم يقودها محمد الثابت مخرج سينمائي، مدير المهرجان الإقليمي بمدين بتونس، بمساعدة المخرج السينمائي الأمازيغي المغربي محمد بوزكو، والممثل الأمازيغي فاروق أزنابط.

بانوراما: أفلام جماهيرية ناجحة تعرض لأول مرة لجمهور الحسيمة

سيتم في إطار فقرة بانوراما السينما المغربية عرض 4 أفلام كوميدية حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في شباك التذاكر ويتعلق الأمر بفيلم “هوليوود سمايل” لعلي الطاهري، و”طاكسي ابيض” لمنصف مالزي، و”نايضة” لسعيد الناصري، و”أسمهان” لمحمد جنان وكلها أفلام تضم نخبة من نجوم التمثيل المحبوبين في المغرب مثل محمد الخياري، ورفيق بوبكر، وحسن فولان…

تهدف بانوراما الأفلام المغربية إلى الترفيه عن جمهور مدينة الحسيمة والنواحي، ومد جسور التواصل بين الممثلين المشاركين فيها وجمهورهم.

كما تتضمن فقرة بانوراما 4 أفلام مصرية، متنوعة هي “فوتوكوبي” للمخرج تامر عشر، و”مولانا” لمجدي أحمد علي، و”لما بنتولد” لتامر عزت، “عشم” لماجي مرجان، و”هرج ومرج” لنادين خان.

وتسلط هذه الأفلام المختارة الضوء على الإنتاجات السينمائية المصرية في عشر سنوات الأخيرة.

برنامج متنوع

ويشمل برنامج المهرجان تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الشباب والمهتمين بقطاع السينما والتلفيزيون من تأطير المخرج خالد بدري وتتضمن الحصة الأولى كيف تصبح مبدعا؟ والحصة الثانية “علاقة المبدع بالإنتاج الفني”، أما الحصة الثالثة فتشمل الإخراج (الفيلم الوثائقي نموذجا).

كما سيتم عقد مائدتين مستديرتين تناقشان موضوعي “الإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالجهة”، بمشاركة عامر الشرقي، ومحمد العروسي، ونادية المهيدي، وندوة “السينما الناشئة التحديات والآفاق” بمشاركة متخصصين .

وتقام فقرات هذا الموعد الثقافي بدار الثقافة الأمير مولاي الحسن بالحسيمة، والمركز الثقافي الإسباني بالمدينة، وعدد من الفضاءات العمومية والمؤسسات السوسيو ثقافية بالمدينة.

وتنظم هذه التظاهرة تحت شعار “ملتقى سينما العالم” بشراكة مع المركز السينمائي المغربي، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، والجماعة الحضرية للحسيمة.

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