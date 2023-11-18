السمارة.. افتتاح المقر الجديد للدائرة الأمنية الثالثة

هبة بريس

في سياق الاحتفالات بالذكرى 68 لعيد الاستقلال، افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح يوم السبت 18 نونبر الجاري، المقر الجديد للدائرة الثالثة للشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، وذلك في إطار تنزيل مخططها الرامي لتطوير وعصرنة البنية التحتية للمنشآت الشرطية.

وقد تم تدشين المقر الجديد للدائرة الأمنية الثالثة “بحي لكويز” بمدينة السمارة، وذلك لضمان تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، حيث يتميز المقر الجديد بقربه المجالي من الساكنة وبتجهيزاته اللوجستيكية والخدماتية الحديثة.

كما تتوفر البناية الجديدة للدائرة الأمنية المحدثة على مجموعة من الولوجيات ومرافق الاستقبال التي ستمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة لحاجياتهم المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية، وذلك وفق معايير عالية الجودة وطابع معماري يراعي خصوصيات المنطقة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.

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