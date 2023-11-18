دراجان اثنان يمثلان المغرب في السباق على الطريق بأولمبياد باريس

يشارك المغرب بدراجين اثنين، الأول في السباق على الطريق ، والثاني في السباق ضد الساعة، في دورة باريس 2024 الأولمبية.

وحدد الاتحاد الدولي للدراجات منتصف الشهر الجاري حصص البلدان المتأهلة للألعاب الأولمبية المقبلة، وفق آخر تصنيف لسنة 2023 ، في أربعة متسابقين بالنسبة للبلدان المحتلة للمراكز من الأول إلى الخامس وفي ثلاثة للبلدان المحتلة للمراكز ما بين السادس والعاشر واثنين لتلك المرتبة في المراكز ما بين 11 و20 ودراج واحد بالنسبة للبلدان المحتلة للمراكز من 20 إلى 45.

وتصدرت القائمة بلجيكا والدانمارك وبريطانيا بأربعة دراجين في السباق على الطريق واثنين في السباق ضد الساعة ثم فرنسا وسلوفينيا بأربعة دراجين في المسابقة الأولى ودراج واحد في المسابقة الثانية.

على الصعيد الإفريقي ستشارك إريتريا، صاحبة المركز 21 عالميا والأول إفريقيا والمغرب، صاحب المركز 26 عالميا والثاني إفريقيا، بدراجين اثنين لكل منهما، الأول في السباق على الطريق والثاني في السباق ضد الساعة، فيما تشارك الجزائر وجنوب إفريقيا ورواندا وجزر موريس وأوغندا بدراج واحد في السباق على الطريق.

وتضم قائمة المشاركين في السباق على الطريق 90 دراجا، بينما حدد عددهم في 35 متسابقا بالنسبة للسباق ضد الساعة.

ويذكر أن المغرب ضمن أيضا مشاركته في أولمبياد باريس 2024 في منافسات دراجات( بي إم أكس) وذوي الاحتياجات الخاصة ( ذوي الهمم).



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