المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة في دورته 12 يكرم فنانين ومخرجين و أكاديميين

هبة بريس - القسم الفني

تعرف الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة التي ستنظم في الفترة المتراوحة ما بين 11 و 16 دجنبر تكريم عدة فعاليات فنية ومدنية واكاديمية محلية ووطنية ودولية.

وتأتي هذه التكريمات ايمانا من المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة للناظور، بترسيخ ثقافة الإعتراف الوفاء والعرفان للفاعليين في المجالات المختلفة الفنية والمدنية والثقافية والفكرية، الذين تركوا بصمات بارزة باعمالهم ومساهماتهم النبيلة المتعددة التي تخدم الحياة الإنسانية.

وسيشهد حفل انطلاق فعاليات المهرجان يوم 11 دجنبر، تكريم الممثلة المغربية فاطمة عطيف خريجة المعهد العالي للفن الدرامي، التي بدأت مشوارها الفني في المسرح، وشاركت في مجموعة من الأدوار التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، وحازت على عدة جوائز في مهرجانات سينمائية وطنية ودولية

كما سيكرم المهرجان الفنانة المغربية ذات الأصول الريفية دنيا لحميدي المعروفة في الوسط الفني ب “نوميديا ” بطلة مسلسل ميمونت و سيتكوم 2 دي 2 ، ويعتبر هذا التكريم من خلالها، تكريم للمرأة الريفية ولعطاءاتها وانجازاتها في مجالات مختلفة وفي مقدمتها المجال الفني.

كما سيتم تخصيص تكريم خاص في هذه الدورة لشخصيتين اكاديميتين، لهما بصمة في مجال اشتغالهما، الدكتور حسن الفيكيكي المعلم، الاستاذ، المؤرخ الباحث الجامعي الرصين ،و الدكتور محمد بو العيون الباحث في السوسيولوجيا والفاعل المدني والحقوقي،وهي مناسبة لاعادة اشراكه كحارس مرمى لقدماء لاعبي الناضور في اطار مبارة لكرة القدم ستجمع قدماء لاعبي مدينة الناضور و فنانيين و اكاديميين و حقوقيين من اسبانيا و البرتغال و المغرب.

وسيعرف الحفل الاختتامي للمهرجان، يوم 16 دجنبر 2023، تكريم كل من المخرج والسيناريست البلغاري جوجيو بلابانوف والممثل المغربي ابن مدينة الناضور رشيد امعتوق الذي عرف بادوار تعكس بحساسية كبيرة العمق الريفي اجتماعيا و ثقافيا و اقتصاديا.

يذكر أن الدورة الثانية عشر للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة التي تنظم بالناظور تحث تيمة “ذاكرة العودة” لمناقشة موضوع عودة المهاجرين، كل المهاجرين مهما كانت أسباب هجرتهم،كما وقع الإختيار هذه السنة على سينما جمهورية الصين الشعبية كضيفة شرف هذه الدورة.

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