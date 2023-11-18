إضراب الأساتذة.. رابطة تهدد بمراسلة المنتظم الدولي

هبة بريس - الرباط

أعلنت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مراسلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، للتدخل بسبب تداعيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

الرابطة، طالبت في رسالتها الموجهة لبوعياش الأخيرة بالتدخل لدى الحكومة ووزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لوقف هذا الاحتقان مع إشراك جميع الأطراف بما فيهم شبكات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الوطنية وفقا لما تقتضيه مهمته الحقوقية وطنيا ودوليا، مهددة بتوجيه مراسلاتها للمنتظم الدولي حماية لحق أبنائها في التمدرس.

وأكدت الرابطة على أنها كاتبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإيجاد حل سريع حماية لحق أبنائها في التعليم، ولكونه لم يتفاعل اضطررنا لمكاتبة رئيس الحكومة في هذا الشأن، وها نحن نكاتبكم تنديدا واستنكارا بما آلت اليه وضعية المدرسة المغربية نتيجة لمرسوم رفضته جميع مكونات المنظومة التعليمة وكان من ضحاياه تلاميذ المدرسة العمومية، الشيء الذي تسبب في عدم تكافؤ الفرص مع زملائهم بالقطاع الخاص، كما تسبب في عذاب للتلاميذ في وضعية إعاقة.

وشددت الرابطة، على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد على أن الولوج إلى الحق في التعليم يعاني من ازدواجية النظام التربوي واختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أصدرت يوم 9 أكتوبر 2023 بالجريدة الرسمية عدد 7237 المرسوم رقم2.23.819، تسبب في شلل المدرسة العمومية بالمغرب، الشيء الذي أضر بالأسر المغربية، وبسمعة التعليم المغربي.

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