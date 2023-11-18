17511198 - worker and the blurred construction against blue sky

إحداث 69.414 مقاولة حتى متم شتنبر

2023-11-18 / 10:56
0
هبة بريس

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 69.414 مقاولة عند متم شتنبر 2023.

وأوضح المكتب، في بارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (47.523) مقاولة والأشخاص الذاتيين (21.891).

وسجل المصدر ذاته أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,85 في المائة، متبوعا بالخدمات المتنوعة (18,63 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,43 في المائة).

وحسب الجهات، أشار البارومتر الى أن جهة الدار البيضاء – سطات احتضنت ما مجموعه 19.912 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (10.095)، والرباط – سلا – القنيطرة (8.164).

وحسب الشكل القانوني، فإن 64 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و35,4 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,3 في المائة شركات مجهولة الاسم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “السكوري” يبحث بمدريد سبل بلورة مشاريع من الجيل الجديد

“السكوري” يبحث بمدريد سبل بلورة مشاريع من الجيل الجديد

2023-11-17 / 22:07
Photo of وزارة الاقتصاد: عجز الميزانية بلغ 37,3 مليار درهم

وزارة الاقتصاد: عجز الميزانية بلغ 37,3 مليار درهم

2023-11-17 / 11:00
Photo of مشاركة مغربية وازنة بأكبر منتدى عالمي للطب بألمانيا

مشاركة مغربية وازنة بأكبر منتدى عالمي للطب بألمانيا

2023-11-17 / 10:12
Photo of حتى متم أكتوبر.. مبيعات الإسمنت فاقت 10 ملايين طن

حتى متم أكتوبر.. مبيعات الإسمنت فاقت 10 ملايين طن

2023-11-16 / 17:46
Photo of مزور لـ”هبة بريس”: المشروع الأطلسي يندرج ضمن رؤية الادماج القاري للملك (فيديو)

مزور لـ”هبة بريس”: المشروع الأطلسي يندرج ضمن رؤية الادماج…

2023-11-16 / 15:25
Photo of فتاح العلوي: “مالية 2024” يستجيب للتوجهات العامة وأولويات الدولة

فتاح العلوي: “مالية 2024” يستجيب للتوجهات العامة وأولويات الدولة

2023-11-16 / 13:37
Photo of بالأرقام: ارتفاع في توقعات المداخيل الجبائية بين سنتي 2024 و 2026

بالأرقام: ارتفاع في توقعات المداخيل الجبائية بين سنتي 2024…

2023-11-16 / 11:32
Photo of “الهيدروجين الأخضر”.. شراكة استراتيجية بين “فالكون كابيتال الداخلة” و”هيدروجين فرنسا”

“الهيدروجين الأخضر”.. شراكة استراتيجية بين “فالكون كابيتال الداخلة” و”هيدروجين…

2023-11-15 / 20:36
Photo of زلزال الحوز ..إطلاق منصة رقمية لدعم مؤسسات الإيواء السياحي

زلزال الحوز ..إطلاق منصة رقمية لدعم مؤسسات الإيواء السياحي

2023-11-15 / 19:40
Photo of بلومبرغ : “نيو موتورز” المغربية تراهن على السيارات الكهربائية

بلومبرغ : “نيو موتورز” المغربية تراهن على السيارات الكهربائية

2023-11-15 / 19:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق