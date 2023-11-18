إحداث 69.414 مقاولة حتى متم شتنبر

هبة بريس

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 69.414 مقاولة عند متم شتنبر 2023.

وأوضح المكتب، في بارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (47.523) مقاولة والأشخاص الذاتيين (21.891).

وسجل المصدر ذاته أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,85 في المائة، متبوعا بالخدمات المتنوعة (18,63 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,43 في المائة).

وحسب الجهات، أشار البارومتر الى أن جهة الدار البيضاء – سطات احتضنت ما مجموعه 19.912 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (10.095)، والرباط – سلا – القنيطرة (8.164).

وحسب الشكل القانوني، فإن 64 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و35,4 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,3 في المائة شركات مجهولة الاسم.

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