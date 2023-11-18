“سرايا القدس” تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين وجرافة

هبة بريس - وكالات

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، صباح اليوم السبت، تدمير دبابتين إسرائيليتين وجرافة خلال الاشتباكات الليلية.

وبحسب البيان الذي نشرته “سرايا القدس” على “تلغرام”، فقد دمر مقاتلو الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، خلال اشتباكات ليلية، دبابتين وجرافة إسرائيلية بقذائف “التاندوم” و “آر بي جي” في بيت حانون وغرب بيت لاهيا.

وبدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “طائرة تابعة للقوات الإسرائيلية هاجمت، صباح اليوم السبت، من الجو شقة يستخدمها الإرهابيون في مخيم بلاط للاجئين في مدينة نابلس”.

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