“سرايا القدس” تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين وجرافة

2023-11-18 / 10:33
6
هبة بريس - وكالات

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، صباح اليوم السبت، تدمير دبابتين إسرائيليتين وجرافة خلال الاشتباكات الليلية.

وبحسب البيان الذي نشرته “سرايا القدس” على “تلغرام”، فقد دمر مقاتلو الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، خلال اشتباكات ليلية، دبابتين وجرافة إسرائيلية بقذائف “التاندوم” و “آر بي جي” في بيت حانون وغرب بيت لاهيا.

وبدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “طائرة تابعة للقوات الإسرائيلية هاجمت، صباح اليوم السبت، من الجو شقة يستخدمها الإرهابيون في مخيم بلاط للاجئين في مدينة نابلس”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تمنح الأطباء والمرضى مهلة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء

إسرائيل تمنح الأطباء والمرضى مهلة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء

2023-11-18 / 09:56
Photo of حرب غزة: المرضى بين شبح الجوع وأنين الآلام 

حرب غزة: المرضى بين شبح الجوع وأنين الآلام 

2023-11-17 / 23:44
Photo of أبو عبيدة : مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو

أبو عبيدة : مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو

2023-11-17 / 22:31
Photo of سيناتور فرنسي يخدر نائبة برلمانية بغرض الاعتداء عليها جنسيا

سيناتور فرنسي يخدر نائبة برلمانية بغرض الاعتداء عليها جنسيا

2023-11-17 / 19:32
Photo of إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى غزة

إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى غزة

2023-11-17 / 16:16
Photo of مدير مستشفى الشفاء يعلن وفاة جميع مرضى العناية المركزة

مدير مستشفى الشفاء يعلن وفاة جميع مرضى العناية المركزة

2023-11-17 / 14:58
Photo of للجمعة السادسة على التوالي.. منع المصلين من دخول المسجد الأقصى

للجمعة السادسة على التوالي.. منع المصلين من دخول المسجد…

2023-11-17 / 13:48
Photo of كندا.. إدانة شخص بقت.ل 4 مسلمين د.هسا بشاحنة عام 2021

كندا.. إدانة شخص بقت.ل 4 مسلمين د.هسا بشاحنة عام…

2023-11-17 / 12:28
Photo of إسبانيا.. سانشيز يؤدي اليمين أمام الملك فيليبي السادس

إسبانيا.. سانشيز يؤدي اليمين أمام الملك فيليبي السادس

2023-11-17 / 11:45
Photo of نتنياهو: محاولتنا لتقليل الضحايا المدنيين بغزة “لم تنجح”

نتنياهو: محاولتنا لتقليل الضحايا المدنيين بغزة “لم تنجح”

2023-11-17 / 09:33

‫6 تعليقات

  2. قوله تعالى:«و ما رميتَ إذ رميت و لكن الله رمى » صدق الله العظيم. ثبتكم الله نصركم الله يا أهل فلسطين على عدوكم..

    رد

  3. بإمكانيات بسيطة استطاعت سرايا القدس ان تضع بصمتها في هذا الحرب بتدمير مقاتلتين وجرافة .لايعرفون معنى الخوف ويستعينون بالله والله موفقهم وبإذن الله منتصرون ..

    رد

  4. لما يلتقي جنود الارض مع جنود السماء فالنصر قادم باذن الله .الله اكبر اللهم نصرك القريب ..

    رد

  5. اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم أعز الاسلام والمسلمين يارب العالمين لا نملك لكم سوى الدعاء..

    رد

  6. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين واعطيهم قوة وعزة وانزل عليهم السكينة والطمأنينه يارب العالمين ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق