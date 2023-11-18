الرباط ضمن أفضل الوجهات الإفريقية للزيارة في 2024

2023-11-18 / 10:12
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هبة بريس

أدرجت المجلة الأمريكية المرموقة “كوندي ناست ترافلر”، مدينة الرباط، التي تشهد دينامية ثقافية وفنية هائلة، من بين أفضل الوجهات الإفريقية التي يمكن زيارتها في عام 2024.

وأبرزت المجلة أن الزوار المنجذبين إلى جمال مدن عريقة من قبيل مراكش وفاس وطنجة، لطالما تناسوا الرباط، التي تعد إحدى المدن الأربع الأكثر عراقة في البلاد. إلا أن هذا المعطى يرتقب أن يتغير هذا العام، حيث تشهد المدينة تحولا ثقافيا وفنيا عميقا.

ولاحظت المجلة المتخصصة في الأسفار الراقية أن برج محمد السادس سيكون إحدى أبرز المعالم السياحية في عاصمة المملكة خلال 2024، مضيفة أن هذه المعلمة، التي حصلت على شهادتي “ليد غولد” و”إتش كيو إي”، تعد البرج الأطول من نوعه في إفريقيا.

وتطرقت المجلة أيضا إلى المسرح الكبير الجديد للرباط، مبرزة أن هذا الفضاء الثقافي متعدد الوظائف الذي صممته المهندسة المعمارية الشهيرة زها حديد، سيكون أكبر صرح من نوعه في العالم العربي وإفريقيا.

واستعرضت المجلة كذلك برمجة مهرجان موازين لسنة 2024، والذي سيعود في الصيف المقبل بعد توقف بسبب “كوفيد-19”.

وذكرت المجلة بأن الأمر يتعلق بأكبر مهرجان في إفريقيا اجتذب خلال الدورات السابقة مشاهير عالميين من قبيل ريهانا وماريا كاري، مسلطة الضوء على قرب افتتاح عدة فنادق من الطراز الفاخر في الرباط.

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‫7 تعليقات

  5. بلادي يأجمل البلدان العشق والكرم الرباط دائما جميلة وستبقى جميلة تحية لأهل الرباط الغالية..

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  7. مدينة الرباط جميلة وانيقة ولاكن هي مدينة بدون روح يغلب عليها الطابع الرسمي الاداري والبروتوكولات والمظاهرات ومشاكل الدنيا امام البرلمان وكثر الشرطة في كل مكان تحس بانك في خطر وهذا الجانب مزعج جدا …بالتالي فهي مدينية غير جذابة رغم الدعاية.

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