إسرائيل تمنح الأطباء والمرضى مهلة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء

2023-11-18 / 09:56
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هبة بري- وكالات

ذكرت مصادر طبية فلسطينية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي طلب منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية في اتصال مع “سكاي نيوز عربية”، الجمعة، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال أبو سلمية إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

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‫7 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا با الله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل .اين انتم يا مسلمون ادعوا الله دعوة صادقة دعوة برفع الظلم عن غزة ..

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  2. اللهم سخر لاهل فلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليهم بنصرك ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد بصرهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم واحفظهم بعينك وتقبل شهدائهم..

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  3. العدو الصهيوني يريد احتلال غزة بالقوة وذالك بإخلاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنازل . كيف يعقل ذالك..

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  4. ‏اللهم إنا نستودعك غزة وأهل غزة وكل فلسطين اللهم كن لهم عونًا ونصيرا اللهم إنا لا نملك الا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء اللهم الطف بهم و اربط على قلوبهم فإن ليس لهم سواك..

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  7. اين انتم ياعرب؟ كفى من الذل والعاروالخزي.امام مايفعل في اخواننا في غزة من تقتيل وتشريد وابادة جماعية وقتل للأطفال.

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