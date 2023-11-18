“لارام” تعلن إلغاء عددا من رحلاتها من وإلى باريس

2023-11-18 / 09:44
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هبة بريس

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن إلغاء عددا من رحلاتها من وإلى مطار باريس أورلي بفرنسا.

وذكرت الشركة في إعلان نشرته على حساباتها الرسمية، أنه تم إلغاء بعض رحلاتها المقررة يوم الإثنين 20 نونبر الجاري، بسبب إضراب المراقبين الجويين بفرنسا.

ودعت الشركة، زبنائها إلى مراجعة حالة رحلاتهم، والتحقق وتحديث معلوماتهم في قسم “إدارة حجزي” على الموقع الخاص بالخطوط الملكية المغربية: https://www.royalairmaroc.com/ma-fr

كما نصحت الشركة، زبنائها الذين تم إلغاء رحلاتهم إلى عدم الحضور إلى المطار والاتصال بنقطة البيع الأصلية أو مركز الاتصال للاستفادة من التدابير المعلنة عبر الرابط : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/information/actualites

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