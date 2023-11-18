“لارام” تعلن إلغاء عددا من رحلاتها من وإلى باريس
هبة بريس
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن إلغاء عددا من رحلاتها من وإلى مطار باريس أورلي بفرنسا.
وذكرت الشركة في إعلان نشرته على حساباتها الرسمية، أنه تم إلغاء بعض رحلاتها المقررة يوم الإثنين 20 نونبر الجاري، بسبب إضراب المراقبين الجويين بفرنسا.
ودعت الشركة، زبنائها إلى مراجعة حالة رحلاتهم، والتحقق وتحديث معلوماتهم في قسم “إدارة حجزي” على الموقع الخاص بالخطوط الملكية المغربية: https://www.royalairmaroc.com/ma-fr
كما نصحت الشركة، زبنائها الذين تم إلغاء رحلاتهم إلى عدم الحضور إلى المطار والاتصال بنقطة البيع الأصلية أو مركز الاتصال للاستفادة من التدابير المعلنة عبر الرابط : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/information/actualites
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
6 تعليقات
يجب إلغاء الرحلات بصفة نهائية من وإلى باريس ..
ستکثر المشاکل التقنية مستقبلا ولن يعترفوا بما يحدث بالغلاف الجوي..
على المسافرين أخذ الحيطة والحذر من يومه الاثنين المعلن رسميا إلغاء الرحلات ..
بالتوفيق للخطوط الملكية المغربية..
هاته الالغاءات يكون عليها تاثير سلبي على الزبناء ..
الخطوط الملكية المغربية تطورت كثيرا ونتمنى لها النجاح ..