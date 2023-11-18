طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-18 / 09:15
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا بالجنوب وكذا بالسهول الداخلية الوسطى.

كما سيلاحظ تشكل ضباب وسحب منخفضة بالقرب من السواحل الأطلسية وكذا بالواجهة المتوسطية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و 21 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الارتفاع بالمناطق الجنوبية، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا بباقي أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، و على طول الساحل الأطلسي.

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