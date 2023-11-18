قرار صادم لجماهير الوداد الرياضي قبل مواجهة الجيش الملكي

تتجه السلطات الأمنية لمنع تنقل جمهور الوداد الرياضي إلى مدينة القنيطرة، من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي، برسم الدورة 10 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويأتي هذا القرار من أجل تفادي أعمال شغب محتملة، علما أن السلطات الأمنية منعت في الموسم الماضي جمهور الجيش من التنقل للدار البيضاء.

ومن المقرر أن تجرى مباراة الكلاسيكو بين الوداد الرياضي والجيش الملكي، يوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري، على أرضية الملعب البلدي بمدينة القنيطرة.

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