FILE PHOTO: Palestinian wounded in an Israeli strike rest at Al Shifa hospital in Gaza City, November 7, 2023. REUTERS/Stringer/File Photo

حرب غزة: المرضى بين شبح الجوع وأنين الآلام 

2023-11-17 / 23:44
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هبة بريس_ وكالات
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور “أشرف القدرة” إن أوضاع المرضى والمصابين بقطاع غزة قد بلغت مراحل جد خطيرة حيث باتوا محاصرين بين شبح الجوع وأنين الآلام.
وأشار المتحدث أن مجمع الشفاء أصبح معزولا عن العالم تماما بسبب انقطاع الاتصالات، وأن المرضى باتوا يموتون جوعا وألما،  وأن النازحين لا يجدون حتى كسرة خبز.

وحذر المتحدث من تفاقم النفايات وروائح الجثت والتي أضحت تشكل تهديدا من نوع آخر داعيا العالم بالتدخل لفك الحصار عن المرضى والجرحى، واطلاق ممرات آمنة لإدخال المستلزمات الطبية والغذاء والوقود.

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‫8 تعليقات

  1. الاحتلال وعملاؤه تمنياتهم القضاء على الفلسطينيين ليبرد جوفهم الاجوف واستمرار المصالح المادية الدنيوية

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  4. حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .اللهم اسقي واطعم عبادك في غزة
    ..

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  5. “‏اللهُمَّ مُنزل الكِتاب، سريع الحِساب، هازِم الأحزاب، زَلزل الأرض تَحت أقدامهم. كما ألحقوا خسائر فادحة في فلسطين..

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  8. نكتب و حرقة في قلوبنا على أهالينا واحبابنا واخواننا الفلسطينيين يهجرون وقتلون ويجوعون وعطشى ومنكل بهم في عالم يدعي الحضارة والديمقراطية من انظمة سافلة فاقدة للاحترام وقطيع عربي اعمى واصم واخرس فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل في هؤلاء المتخاذلين

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