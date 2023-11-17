فوضى احتلال الملك العمومي بسطات واكراهات ركن السيارات

2023-11-17 / 23:24
6

محمد منفلوطي_هبة بريس

هي مدينة سطات التي بلغ فيها التطاول على الملك العمومي مبلغا لم تبلغه من قبل، شوارع محاصرة وأزقة كذلك، وسائقون يجدون صعوبة بالغة في ركن سياراتهم، وحتى إن أرادوا ذلك قوبلوا بوابل من السب والشتم من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية،  وأحيانا يجدون أنفسهم ضحية غرامات لمخالفات السير بدعوى أنهم يركنون سياراتهم في أماكن غير مسموح بها، علما أن المبدأ القائم هو أن هؤلاء السائقين لم يجدوا أصلا مكانا لركن سياراتهم بعد أن قام العديد من أصحاب المحلات والمتاجر بحجز المكان من خلال عرض السلع والمنتوجات بالشارع العام، فيما آخرون حجزوا المكان بوضع براميل أو علامات تشوير غير قانونية أو ما شابه ذلك لمنع السائقين من ركن سياراتهم..

ظاهرة الاحتلال العمومي أضحت كابوسا يورق بال المواطنين والسائقين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا غرامات بدعوى أنهم خالفوا قواعد قانون السير والجولان، لكنهم في الأصل باتوا يجدون صعوبة بالغة في ركن سياراتهم خاصة أمام المساحات المسموح بها أمام المتاجر والمقاهي والمحلات التجارية، وهو ما يتطلب من السلطات الإقليمية التحرك وإعطاء تعليماتها للسلطات المحلية للنزول الميداني وإعادة الملك العمومي لأصحابه، إذ أن المواطن السطاتي وزوار المدينة باتوا مضطرين للمشي وسط الشارع، بعد الهجمة الشرسة التي طالت المكان المخصص للسير فوق الرصيف.

كما أن ظاهرة الباعة المتجولين التي استفحلت بقوة على الرغم من بعض الحملات المحتشمة، تبقى عنصر تهديد لسلامة المواطنين و تهديدا لاستمرارية الوضعية البيئية بالمدينة، لاسيما وأن كثيرين من الباعة الجائلين الذين يسترزقون من الشوارع لا يقومون أبدا بتنظيف مخلفاتهم من القمامة، كما أنهم لم يعطوا حتى للطريق حقها..

فبالقيام بجولة قصيرة في هاته المواقع و خاصة في الفترة المسائية، كفيلة للوقوف على الوضعية الكارثية جراء تراكم الأزبال وغياب النظافة، مما يعطي صورة سيئة للمدينة إضافة إلى الفوضى المنتشرة في كل مكان، كساحة محمد الخامس وزنقة الذهيبية وغيرها، حيث تحولت إلى نقط سوداء جراء إنبعاث روائح كريهة تزكم الأنوف ناهيك عن إنتشار الحشرات التي باتت تزعج راحة المواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط ضمن أفضل الوجهات الإفريقية للزيارة في 2024

الرباط ضمن أفضل الوجهات الإفريقية للزيارة في 2024

2023-11-18 / 10:12
Photo of “لارام” تعلن إلغاء عددا من رحلاتها من وإلى باريس

“لارام” تعلن إلغاء عددا من رحلاتها من وإلى باريس

2023-11-18 / 09:44
Photo of طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-18 / 09:15
Photo of وجدة : إبراز دور النساء في تعزيز السيادة الوطنية للبلدان الإفريقية محور ندوة وطنية

وجدة : إبراز دور النساء في تعزيز السيادة الوطنية…

2023-11-17 / 21:27
Photo of ” جامعة المستهلك” تدعو إلى التدخل لإيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي

” جامعة المستهلك” تدعو إلى التدخل لإيقاف نزيف ضياع…

2023-11-17 / 20:58
Photo of صديقي : الوزارة تولي أهمية كبرى للتكوين المهني الفلاحي

صديقي : الوزارة تولي أهمية كبرى للتكوين المهني الفلاحي

2023-11-17 / 20:19
Photo of إحباط محاولة للهجرة السرية تسفر عن اصابة 50 عنصرا من القوات العمومية

إحباط محاولة للهجرة السرية تسفر عن اصابة 50 عنصرا…

2023-11-17 / 19:47
Photo of ” يابانيون” يفحصون المنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ أكادير

” يابانيون” يفحصون المنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ…

2023-11-17 / 19:17
Photo of الجنائية الدولية: خمس دول طلبت تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

الجنائية الدولية: خمس دول طلبت تحقيقا في جرائم حرب…

2023-11-17 / 18:53
Photo of عبد النباوي: الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استمعت لأزيد من ألف جمعية

عبد النباوي: الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استمعت لأزيد…

2023-11-17 / 18:48

‫6 تعليقات

  4. ليس مدينة السطات وحدها تعاني من الفوضى في احتلال الملك العمومي وإنما جميع المدن المغربية حدث ولا حرج.

    رد

  5. هناك بعض المحلات يحتلون الملك العمومي ويعارضون القانون لهذا يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا لمكافحة هؤلاء الاستغلاليين.

    رد

  6. إنهم يعرقلون السير في الشوارع والازقة والأحياء السكنية مما تسبب في حوادث السير.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق