فوضى احتلال الملك العمومي بسطات واكراهات ركن السيارات

محمد منفلوطي_هبة بريس

هي مدينة سطات التي بلغ فيها التطاول على الملك العمومي مبلغا لم تبلغه من قبل، شوارع محاصرة وأزقة كذلك، وسائقون يجدون صعوبة بالغة في ركن سياراتهم، وحتى إن أرادوا ذلك قوبلوا بوابل من السب والشتم من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، وأحيانا يجدون أنفسهم ضحية غرامات لمخالفات السير بدعوى أنهم يركنون سياراتهم في أماكن غير مسموح بها، علما أن المبدأ القائم هو أن هؤلاء السائقين لم يجدوا أصلا مكانا لركن سياراتهم بعد أن قام العديد من أصحاب المحلات والمتاجر بحجز المكان من خلال عرض السلع والمنتوجات بالشارع العام، فيما آخرون حجزوا المكان بوضع براميل أو علامات تشوير غير قانونية أو ما شابه ذلك لمنع السائقين من ركن سياراتهم..

ظاهرة الاحتلال العمومي أضحت كابوسا يورق بال المواطنين والسائقين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا غرامات بدعوى أنهم خالفوا قواعد قانون السير والجولان، لكنهم في الأصل باتوا يجدون صعوبة بالغة في ركن سياراتهم خاصة أمام المساحات المسموح بها أمام المتاجر والمقاهي والمحلات التجارية، وهو ما يتطلب من السلطات الإقليمية التحرك وإعطاء تعليماتها للسلطات المحلية للنزول الميداني وإعادة الملك العمومي لأصحابه، إذ أن المواطن السطاتي وزوار المدينة باتوا مضطرين للمشي وسط الشارع، بعد الهجمة الشرسة التي طالت المكان المخصص للسير فوق الرصيف.

كما أن ظاهرة الباعة المتجولين التي استفحلت بقوة على الرغم من بعض الحملات المحتشمة، تبقى عنصر تهديد لسلامة المواطنين و تهديدا لاستمرارية الوضعية البيئية بالمدينة، لاسيما وأن كثيرين من الباعة الجائلين الذين يسترزقون من الشوارع لا يقومون أبدا بتنظيف مخلفاتهم من القمامة، كما أنهم لم يعطوا حتى للطريق حقها..

فبالقيام بجولة قصيرة في هاته المواقع و خاصة في الفترة المسائية، كفيلة للوقوف على الوضعية الكارثية جراء تراكم الأزبال وغياب النظافة، مما يعطي صورة سيئة للمدينة إضافة إلى الفوضى المنتشرة في كل مكان، كساحة محمد الخامس وزنقة الذهيبية وغيرها، حيث تحولت إلى نقط سوداء جراء إنبعاث روائح كريهة تزكم الأنوف ناهيك عن إنتشار الحشرات التي باتت تزعج راحة المواطنين.

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