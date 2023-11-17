أبو عبيدة : مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو
هبة بريس _ وكالات
قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أبو عبيدة مساء الجمعة: إن “مجاهدينا تمكنوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية عسكرية”.
وقال أبو عبيدة في كلمة ألقاها في اليوم الـ42 من معركة “طوفان الأقصى” إن المقاومة تمكنت أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون شمال قطاع غزة .
وأضاف: “قتلنا 9 جنود إسرائيليين، ودمرنا عربتين عسكريتين، ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو وقتلنا من كانوا فيها”.
وأوضح ابو عبيدة في كلمته “مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع، وأعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره”.
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8 تعليقات
السلام عليكم الله يحميكم جميع وينصركن ابو عبيدة المقدام
نصركم الله علىالظالمين
خرجتو على غزة وماليها اشقضيتو والاف الصحايا يوميا وانتما مخبعين في الغيران والناس كتموت في الزناقي ذنوبهومرعلبكوم
اللهم انصرهم وحقق رجاء كل مجاهد . اللهم اشف مرضاهم وجبر كسرهم. امين
هذا كحلوت غير كيكذب
النصر والعزة والشموخ نحبك ياابا عبيدة الرجل الشهم صحابي هذه الامة
لعبدو المكناسي اقول : الجم لسانك، فانت وراء شاشة هاتفك، ولست ادري ان اهل غزة الأبطال صغارا وكبارا ، ذكورا واناثا لم يترك لهم الصهاينة منذ احتلال فلسطين عام 1948 و1967 اي فرصة للحياة الآمنة الكريمة فوق ارض اجدادهم، وان حماس لم تحارب الصهاينة الا بعد ان بلغ السيل الزبى…من الاحسن لامثالك ان يخسؤوا لانهم يهرفون بما لا يعرفون…هل رأيت أحدا من سكان غزة خارجا في قناة تلفزية يلعن حماس ويتهمها بكونها من تسببت في خراب بيته ومقتل اهله وضياع مستقبله ؟؟؟حقيقة لا احد يتمنى الموت ولا خراب البيوت ولا الإصابة بخدش بسيط، ولكن الصهاينة لم يتركوا ظلمت الا واقترفوه منذ سنوات في حق المدنيين المسالمين
لا تفهم بعض تعليقات الذباب الكتروني الذي يحملون اسم عربي ودين إسلامي لكن كلامهم كلام صهيوني حسبي الله ونعم الوكيل يافاشيين اللهم أنصر أخواننا في فلسطين حرة نصر للمقاومة الفلسطينية الباسلة