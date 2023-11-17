أبو عبيدة : مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو

هبة بريس _ وكالات

قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أبو عبيدة مساء الجمعة: إن “مجاهدينا تمكنوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية عسكرية”.

وقال أبو عبيدة في كلمة ألقاها في اليوم الـ42 من معركة “طوفان الأقصى” إن المقاومة تمكنت أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون شمال قطاع غزة .

وأضاف: “قتلنا 9 جنود إسرائيليين، ودمرنا عربتين عسكريتين، ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو وقتلنا من كانوا فيها”.

وأوضح ابو عبيدة في كلمته “مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع، وأعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره”.

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