تارودانت : انطلاق بناء أول منزل بعد زلزال 8 شتنبر

2023-11-17 / 21:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت السلطات الإقليمية بتارودانت ، اليوم الجمعة 17 نونبر الجاري، بمنطقة “تيزينتاست “بناء اول منزل في إطار برنامج إعادة إعمار ما هدمه زلزال 8 شتنبر الماضي.

عملية بداية الأشغال في اول منزل يبنى بعد زلزال 8 شتنبر الماضي، حضره ممثلي السلطة المحليه وبعض منتخبي المنطقة وممثلي مجتمع مدني.

وفي هذا السياق و تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقديم الدعم للأسر المتضررة والتي تهم إعادة البناء والإعمار، فقد تم منذ بداية أكتوبر 2023، صرف دفعتين من المساعدات المالية الاستعجالية لفائدة الأسر المتضرر من زلزال 8 شتنبر على مستوى تارودانت الشمالية.

وقد تم الشروع مؤخرا، في صرف الدفعة الأولى للأسر المتضررة والتي تهم إعادة البناء والإعمار، والبالغة قيمتها 20 ألف درهم، من الدفعات الأربع المتعلقة بالدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي جراء زلزال 8 شتنبر الماضي.

كما أن عدد من الأسر ضحايا الزلزال وبعد توصلها بالدعم عملت على إيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، حيث ستقدم لهم مواكبة تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة .

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