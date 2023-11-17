إغلاق ملعب “لا بومبونيرا” بعد خسارة الأرجنتين أمام أوروغواي

هبة بريس _ رياضة

قررت حكومة مدينة “بوينس آيرس” الأرجنتينية، اليوم الجمعة، إغلاق ملعب “لا بومبونيرا” التاريخي التابع لنادي بوكا جونيورز بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام ضيفه الأورغواياني في تصفيات كأس العالم 2026.

واحتضن ملعب “لا بومبونيرا”، ليلة الخميس إلى الجمعة، لقاء “التانغو” و”لا سيلستي” ضمن الجولة الخامسة منتصفيات منطقة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، الذي شهد فوز رفقاء نجم برشلونة الإسباني، الأوروغواياني رونالد أراوخو (0-2).

ونشر نادي بوكا جونيورز بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الحكومة الإقليمية لمدينة بونيس آيرس أغلقت ملعب “لابومبونيرا” بسبب تجاوز طاقته الاستيعابية.

وأضاف بيان الفريق الأرجنتيني أن بوكا جونيورز كان فخورًا باستقبال منتخب “التانغو” بطل العالم في أجواء احتفالية وبطريقة طبيعية تمامًا، إلا أن وكالة الرقابة الحكومية (GCBA) قررت إغلاق ملعب “لابومبونيرا” رغم عدم تجاوز الحد الأقصى من طاقته الاستيعابية.

وأوضح البوكا في بيانه أيضًا أن هذا القرار يعد إجراءً عدائيًا ضد مؤسسته، وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات هذا العام، حسب ما جاء في نفس البيان.

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