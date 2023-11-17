وجدة : إبراز دور النساء في تعزيز السيادة الوطنية للبلدان الإفريقية محور ندوة وطنية

هبة بريس : وجدة

نظمت رابطة كاتبات إفريقيا والمغرب بشراكة مع جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ومركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية وجامعة محمد الأول بوجدة، يوم الخميس 16 نونبر الجاري بمركب المعرفة، ندوة علمية تحت شعار ” النخب النسائية الإفريقية ودورها في الحركات الإستقلالية والسيادة الوطنية ” بمركب المعرفة بوجدة ، بمشاركة قيادات نسائية من مختلف التوجهات والإنتماءات الفكرية بالمغرب ودول جنوب الصحراء.

و في كلمة إفتتاحية لهذه الندوة العلمية أوضحت الرئيسة الجهوية لرابطات كاتبات إفريقيا بالمغرب الأستاذة سليمة فراجي في كلمة افتتاحية، أن مدينة وجدة تتمتع بموقع جغرافي وإستراتيجي يؤهلها للعب دور مهم في التنمية ، وأضافت أن رابطة كاتبات إفريقيا تتحرك في مختلف ربوع المملكة وهي مقبلة على تنظيم أنشطة مختلفة لإبراز دور المرأة الإفريقية التي عانت كثيرا في زمن الاستعمار، مؤكدة أن عهد الإستعمار قد ولى ، وحان الوقت لتصفية الإستعمار الحالي والتحرر بفك الاغلال والتحرر من الهيمنة الإقتصادية والرقمية والإجتماعية حتى تتحقق سيادة كل دولة على أراضيها وثرواتها وطاقاتها الأحفورية والمتجدد .

وفي هذا الصدد، أكدت انتصار حدية رئيسة فرع وجدة لرابطة أديبات إفريقيا، بأهمية الدور النسائي في حماية وتثمين ثروات القارة ومواردها المادية واللامادية، مشيرة إلى أن إفريقيا من خلال نخبها النسائية يجب أن تنطلق من منظور التنمية المشتركة وفق منطق التعاون رابح-رابح، ومناسبة لإبراز الأدوار الرائدة التي تضطلع بها النساء في إفريقيا، وكذا جهودهن وتضحياتهن في مقاومة المستعمر الأجنبي.

وأكدت راماتا ألمامي مباي (السنغال)، رئيسة قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة الإيسيسكو، أن “النساء يمثلن الأغلبية العددية لكنهن أقلية عندما يتعلق الأمر بدورهن الحقيقي في بناء مجتمعات التنمية والمعرفة”.

أما رئيسة رابطة كاتبات إفريقيا، بديعة الراضي، فأشارت إلى أن هذا المؤتمر يسعى إلى أن يكون مناسبة لتسليط الضوء على الأدوار التي اضطلعت بها النخب النسائية الأفريقية، خاصة في استقلال بلدانهن، مشيرة إلى أن الرابطة ستضاعف من مثل هذه المبادرات في العديد من الدول الأفريقية.

وتضمن برنامج هذا اللقاء مناقشة عدة محاور منها، على الخصوص، “مشاركة المرأة في جهود الكفاح من أجل الاستقلال”، و”النضال من أجل حقوق المرأة باعتباره تجسيدا للاستقلال الوطني”.

وعلى هامش الملتقى العلمي الهام الذي عرف نجاحا على كافة المستويات، تم التوقيع زوال اليوم الجمعة 17 نونبر الجاري على اتفاقية شراكة وتعاون بين رابطة أديبات إفريقيا والمغرب وجمعية فضاء شباب النكادي تهدف الى جعل الفضاء رهن إشارة الأديبات عبر تنظيم معارض أدبية وأنشطة ثقافية والمقر الجهوي للرابطة بجهة الشرق.

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