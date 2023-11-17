مونديال الفتيان.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد إيران والقنوات الناقلة

هبة بريس _ رياضة

يلتقي المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة مع نظيره الإيراني، ضمن ثمن نهائي كأس العالم للفتيان المقامة حاليا بإندونيسيا.

وستجرى المباراة يوم الثلاثاء القادم بداية من الساعة (13.00) زوالا بالتوقيت المغربي، وذلك بملعب غيلورا بونغ بمدينة سورابايا.

وستكون المباراة منقولة مباشرة على قناة الرياضية الأرضية، إلى جانب قناة “بي إن سبورتس” المشفرة.

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