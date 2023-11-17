إحباط محاولة للهجرة السرية تسفر عن اصابة 50 عنصرا من القوات العمومية

هبة بريس _ الرباط

أفاد مصدر مسؤول بعمالة المضيق الفنيدق أن القوات العمومية تمكنت يومه الجمعة 17 نونبر 2023، من إحباط محاولة اقتحام جماعي لمدينة سبتة نفذها أزيد من 1000 مهاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وحسب ذات المصدر، فقد عمد المقتحمون إلى استخدام العنف المفرط مع استعمال أسلحة بيضاء حين الهجوم، لكن وبفضل التنسيق المحكم والتواجد الآني فقد تمكنت القوات العمومية من إيقاف جميع المقتحمين، كما تم التعرف على بعض المنظمين والمحرضين الذين سيجر ي تقديمهم إلى العدالة .

هذا وقد عرفت عملية إحباط محاولة الاقتحام هاته تسجيل إصابة 50 من بين أفراد القوات العمومية و30 من بين المقتحمين بجروح طفيفة تلقوا على إثرها العلاجات الضرورية.

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