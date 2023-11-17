إحباط محاولة للهجرة السرية تسفر عن اصابة 50 عنصرا من القوات العمومية
هبة بريس _ الرباط
أفاد مصدر مسؤول بعمالة المضيق الفنيدق أن القوات العمومية تمكنت يومه الجمعة 17 نونبر 2023، من إحباط محاولة اقتحام جماعي لمدينة سبتة نفذها أزيد من 1000 مهاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وحسب ذات المصدر، فقد عمد المقتحمون إلى استخدام العنف المفرط مع استعمال أسلحة بيضاء حين الهجوم، لكن وبفضل التنسيق المحكم والتواجد الآني فقد تمكنت القوات العمومية من إيقاف جميع المقتحمين، كما تم التعرف على بعض المنظمين والمحرضين الذين سيجر ي تقديمهم إلى العدالة .
هذا وقد عرفت عملية إحباط محاولة الاقتحام هاته تسجيل إصابة 50 من بين أفراد القوات العمومية و30 من بين المقتحمين بجروح طفيفة تلقوا على إثرها العلاجات الضرورية.
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2 تعليقات
بكل صراحة بعض المهاجرين من أفريقيا لا يحترمون قانون البلد يجب ارجاعهم إلى بلدانهم وكفى من الاعتداء على المواطنين ورجال الامن من يريد منهم الهجرة الى اروبا فالبحر امامه علما ان الهجرة ليست الحل الحل في أجاد نوع من العدالة الاجتماعية والكرامة في البلد الأصلي شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع ادا الحل في البلد الأصلي كفى من قوارب الموت
يجب منع الأفارقة منعا كليا دخول المدن المجاورة لمنافد الهجرة :سبتة ومليلية ! هكذا سنرتاح من هذا النوع التمردي والمكلف…