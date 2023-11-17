إحباط محاولة للهجرة السرية تسفر عن اصابة 50 عنصرا من القوات العمومية

2023-11-17 / 19:47
0
هبة بريس _ الرباط

أفاد مصدر مسؤول بعمالة المضيق الفنيدق أن القوات العمومية تمكنت يومه الجمعة 17 نونبر 2023، من إحباط محاولة اقتحام جماعي لمدينة سبتة نفذها أزيد من 1000 مهاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وحسب ذات المصدر، فقد عمد المقتحمون إلى استخدام العنف المفرط مع استعمال أسلحة بيضاء حين الهجوم، لكن وبفضل التنسيق المحكم والتواجد الآني فقد تمكنت القوات العمومية من إيقاف جميع المقتحمين، كما تم التعرف على بعض المنظمين والمحرضين الذين سيجر ي تقديمهم إلى العدالة .

هذا وقد عرفت عملية إحباط محاولة الاقتحام هاته تسجيل إصابة 50 من بين أفراد القوات العمومية و30 من بين المقتحمين بجروح طفيفة تلقوا على إثرها العلاجات الضرورية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” يابانيون” يفحصون المنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ أكادير

” يابانيون” يفحصون المنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ…

2023-11-17 / 19:17
Photo of الجنائية الدولية: خمس دول طلبت تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

الجنائية الدولية: خمس دول طلبت تحقيقا في جرائم حرب…

2023-11-17 / 18:53
Photo of عبد النباوي: الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استمعت لأزيد من ألف جمعية

عبد النباوي: الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استمعت لأزيد…

2023-11-17 / 18:48
Photo of التوحيد والإصلاح : أي تعديل للمدونة لا يمكن أن يكون إلا من قلب المرجعية الإسلامية

التوحيد والإصلاح : أي تعديل للمدونة لا يمكن أن…

2023-11-17 / 18:31
Photo of رصاص الأمن يلعلع في فاس

رصاص الأمن يلعلع في فاس

2023-11-17 / 18:17
Photo of إلغاء معرض فنان صيني في عواصم غربية بسبب منشور عن إسرائيل

إلغاء معرض فنان صيني في عواصم غربية بسبب منشور…

2023-11-17 / 18:07
Photo of وسيط المملكة: ارتفاع مهم في معالجة الملفات المتوصل بها

وسيط المملكة: ارتفاع مهم في معالجة الملفات المتوصل بها

2023-11-17 / 17:40
Photo of هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات العصبة المغربية لحماية الطفولة

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات العصبة المغربية لحماية…

2023-11-17 / 16:43
Photo of تارودانت.. انطلاق عملية بناء أول منزل لمستفيد من “دعم الزلزال”

تارودانت.. انطلاق عملية بناء أول منزل لمستفيد من “دعم…

2023-11-17 / 16:08
Photo of زيارة ملكية مرتقبة تحرك الأشغال بمدينة سلا الجديدة

زيارة ملكية مرتقبة تحرك الأشغال بمدينة سلا الجديدة

2023-11-17 / 16:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق