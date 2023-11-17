سيناتور فرنسي يخدر نائبة برلمانية بغرض الاعتداء عليها جنسيا

هبة بريس

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الشرطة الفرنسية، انتقلت أمس الخميس، السيناتور خويل غيريو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، بشبهة تخدير نائبة برلمانية بغرض الاعتداء عليها جنسيا.

وحسب ذات المصدر فالسيناتور عن إقليم لوار (الساحل الغربي لفرنسا)، وضع تحت تدابير الحراسة بمخفر للشرطة بالعاصمة باريس.

وأمر المدعي العام في باريس، بتوقيف غيريو بتهمة “إعطاء شخص، دون علمه، مادة من شأنها أن تضعف سلوكه أو سيطرته على أفعاله لارتكاب اغتصاب أو اعتداء جنسي”، وهي الوقائع التي يُزعم أنها حدثت خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء والتي تقدمت الضحية “امرأة” بشكوى بشأنها”، بحسب المصدر نفسه.

وقالت النائبة التي لم يكشف عن هويتها أنه بعد حوالي عشرين دقيقة من تناول المشروب الذي قدمه لها المسؤول المنتخب. شعرت بالسوء وتسارع نبضات قلبها.

وأضافت أنها قررت عدم إظهار ذلك لمضيفها، وفضلت طلب سيارة أجرة ومغادرة المبنى في الساعة 10 مساءً لحضور الجمعية الوطنية، مشيرة إلى أنها عند وصولها إلى البرلمان، شرحت وضعها لاثنين من زملائها ووصلت المساعدة بسرعة

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