” يابانيون” يفحصون المنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ أكادير

هبة بريس _ الرباط

مواصلةً للإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إثر زلزال 8 شتنبر 2023، استقبلت الشركة خبراء من شركة هانشين إكسبريس واي اليابانية(Hanshin Expressway) ، التي تمتلك أكثر من نصف قرن من الخبرة في مجال تدبير وصيانة الطرق السيارة، و ذلك من أجل مهمة فحص للمنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ أكادير عقب الزلزال.

تهدف هذه المهمة، التي تندرج في إطار اتفاقية التبادل التكنولوجي بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وشركة هانشين إكسبريس واي اليابانية منذ عام 2015، إلى تأكيد النتائج التي حصلت عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سابقًا أثناء عملية الفحص الذي تم مباشرة بعد الزلزال كجزء من خطـة الطوارئ، والتي خَلُصت إلى أن البنية التحتية للطرق السيارة الوطنية لم تشهد أي تضرر بفضل فعالية تصميمها الأولي المضاد للزلازل.

إضافة الى ذلك، فقد تباحث الشريكان خلال هذه المهمة حول أحدث التقنيات المستخدمة والأجهزة المضادة للزلازل على مستوى البنيات التحتية الدولية للطرق السيارة، لاسيما في دولة اليابان التي تعتبر من ضمن أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.

عند مَتَمِّ هذه المهمة، أكّد الخبراء اليابانيون من جديد عدم وجود أية أضرار ناجمة عن الزلزال على مستوى المنشآت الفنية للطريق السيار مراكش ـ أكادير، وهو ما يبرز مرونة شبكة الطرق السيارة الوطنية، التي يتم تصميمها وبناؤها وصيانتها وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

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