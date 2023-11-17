تصفيات المونديال.. فوز مثير لزامبيا أمام الكونغو ضمن مجموعة المنتخب المغربي

حقق منتخب زامبيا فوزا مثيرا أمام الكونغو بأربعة أهداف لإثنين، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل أهداف زامبيا كل من داكا في الدقيقتين 5 و93 وباندا في الدقيقة 43 وسكالا في الدقيقة 69.

في المقابل، سجل هدفي الكونغو كل من كانفولا في الدقيقة 13 وباسوامينا في الدقيقة 15.

هذا الفوز يضع زامبيا في صدارة المجموعة الخامسة التي تضم المنتخب المغربي برصيد 3 نقاط، علما أن منتخب إرتيريا كان قد انسحب من التصفيات ما قلص عدد فرق هذه المجموعة إلى 5 منتخبات.

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