الجنائية الدولية: خمس دول طلبت تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

هبة بريس _ وكالات

قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنه تلقى طلبا من خمس دول للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقال خان إن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في “الوضع في دولة فلسطين” فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبت منذ 13 يونيو 2014.

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