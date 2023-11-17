عبد النباوي: الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استمعت لأزيد من ألف جمعية

2023-11-17 / 18:48
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هبة بريس _ الرباط

قال محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، إن أزيد من ألف جمعية، بالإضافة إلى أربع مؤسسات رسمية، شاركت منذ فاتح نونبر الجاري، في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة.

وأكد عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن الهيئة التي واصلت عملها منذ فاتح نونبر الجاري، استطاعت، لحد الآن، أن “تنظم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات”.

وأبرز أن هذه المؤسسات شاركت بفعالية ومسؤولية، وأجمعت على التنويه بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعديل المدونة، مشيرا إلى أنها نوهت أيضا بالمقاربة التشاركية المعتمدة.

وأضاف عبد النباوي أن الهيئة لا تزال مستمرة في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني مؤكدا أن العملية تمر في ظروف جيدة.

وتعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

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‫3 تعليقات

  1. يا عجبا ١٠٠٠ جمعية في ظرف وجيز ؟؟؟؟!!! اي بمعدل تلاث جمعيات كل ساعة و ماذا يمكن مناقشته في ساعة مع ٣ جمعيات ؟؟؟ يعني فيما لا شك فيه ان يتم تحضير تحدير الجمعيات من أجل عدم خروج ضد ما يحضرون.

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  2. الف جمعية الف… ربما هناك خطا ما في الرقم لانه مستحيل واقعيا الاستماع الى ١٠٠٠ جمعية في مند الخطاب هاد المدة…والا فممكن ادن تحلية مليار ونصف متر مكعب من مياه البحر سنويا ههه

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  3. يجب أن تسمعوا كلام الله وليس للجمعيات العمر قصير اليوم ليس هو لتفات الساق بالساق الى ربك يومؤد المسافة اليوم ليس هو المنصب فالمناصب الى الزوال

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