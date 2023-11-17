ضغوطات كبيرة على “كاف” لمنح جائزة “الكرة الذهبية” لرياض محرز

ضغوطات كبيرة على “كاف” لمنح جائزة “الكرة الذهبية” لرياض محرز

2023-11-17 / 18:39
0

تُمارس ضغوطات كبيرة على الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أجل منح جائزة الكرة الذهبية الأفريقية للاعب الجزائري رياض محرز، الذي ظل احتياطيا مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي قبل الانتقال إلى أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي.

ويحاول الإعلامين الجزائري والتونسي الضعط على “كاف” من أجل حرمان الحارس الدولي المغربي ياسين بونو من هذه الجائزة، باعتباره المرشح الأبرز للحصول عليها، ومنحها للاعب الجزائري رياض محرز، الذي كان احتياطيا مع السيتي الموسم الماضي وغاب عن نهائيات كأس العالم، بعدما فشل في قيادة منتخب بلاده للتأهل، في الوقت الذي قاد فيه ياسين بونو منتخب أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع في المونديال.

وانخرط رياض محرز ومدربه جمال بلماضي بدورهما في هذه الحملة، حيث قال محرز في تصريحات صحفية إنه الأجدر بالكرة الذهبية الأفريقية بحكم حصوله على الثلاثية مع مانشستر سيتي، وهو نفس الطرح الذي ذهب فيه مدربه جمال بلماضي الذي يدعي بدوره احقية محرز في الكرة الذهبية الأفريقية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تصفيات المونديال.. فوز مثير لزامبيا أمام الكونغو ضمن مجموعة المنتخب المغربي

تصفيات المونديال.. فوز مثير لزامبيا أمام الكونغو ضمن مجموعة…

2023-11-17 / 19:03
Photo of الركراكي أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب بأفريقيا سنة 2023

الركراكي أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب بأفريقيا سنة 2023

2023-11-17 / 16:24
Photo of المنتخب المغربي ينهزم أمام تونس في دوري شمال أفريقيا

المنتخب المغربي ينهزم أمام تونس في دوري شمال أفريقيا

2023-11-17 / 15:54
Photo of رسميا.. المنتخب المغربي يتعرف على خصمه في ثمن نهائي مونديال الفتيان

رسميا.. المنتخب المغربي يتعرف على خصمه في ثمن نهائي…

2023-11-17 / 15:38
Photo of الجامعة تعلن توقيف رئيس فريق نسوي بسبب التحرش باللاعبات

الجامعة تعلن توقيف رئيس فريق نسوي بسبب التحرش باللاعبات

2023-11-17 / 15:30
Photo of بعثة المنتخب المغربي تتوجه نحو تنزانيا

بعثة المنتخب المغربي تتوجه نحو تنزانيا

2023-11-17 / 15:07
Photo of جوائز الكاف.. 4 لاعبين مغاربة ضمن القائمة النهائية للكرة الذهبية

جوائز الكاف.. 4 لاعبين مغاربة ضمن القائمة النهائية للكرة…

2023-11-17 / 14:58
Photo of الركراكي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة تنزانيا

الركراكي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة تنزانيا

2023-11-16 / 21:52
Photo of المنتخب الجزائري يفوز على الصومال في تصفيات “مونديال 2026”

المنتخب الجزائري يفوز على الصومال في تصفيات “مونديال 2026”

2023-11-16 / 20:35
Photo of يوسف النصيري يتلقى عرضا من الدوري الإيطالي

يوسف النصيري يتلقى عرضا من الدوري الإيطالي

2023-11-16 / 20:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق