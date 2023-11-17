ضغوطات كبيرة على “كاف” لمنح جائزة “الكرة الذهبية” لرياض محرز

تُمارس ضغوطات كبيرة على الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أجل منح جائزة الكرة الذهبية الأفريقية للاعب الجزائري رياض محرز، الذي ظل احتياطيا مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي قبل الانتقال إلى أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي.

ويحاول الإعلامين الجزائري والتونسي الضعط على “كاف” من أجل حرمان الحارس الدولي المغربي ياسين بونو من هذه الجائزة، باعتباره المرشح الأبرز للحصول عليها، ومنحها للاعب الجزائري رياض محرز، الذي كان احتياطيا مع السيتي الموسم الماضي وغاب عن نهائيات كأس العالم، بعدما فشل في قيادة منتخب بلاده للتأهل، في الوقت الذي قاد فيه ياسين بونو منتخب أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع في المونديال.

وانخرط رياض محرز ومدربه جمال بلماضي بدورهما في هذه الحملة، حيث قال محرز في تصريحات صحفية إنه الأجدر بالكرة الذهبية الأفريقية بحكم حصوله على الثلاثية مع مانشستر سيتي، وهو نفس الطرح الذي ذهب فيه مدربه جمال بلماضي الذي يدعي بدوره احقية محرز في الكرة الذهبية الأفريقية.

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