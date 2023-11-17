رصاص الأمن يلعلع في فاس

2023-11-17 / 18:17
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هبة بريس _ فاس

استعمل مقدم شرطة بمدينة فاس، اليوم الجمعة 17 نونبر الجاري، سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة.

وتم هذا التدخل بعد توصل قاعة القيادة والتنسيق بمدينة فاس بنداء نجدة حول قيام شخص يحوز سكينين بإحداث الفوضى وتهديد المواطنين بالشارع العام، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض الكلب الذي قام بإصابة مفتش شرطة بجروح، وهو ما اضطر مقدم الشرطة الذي يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، لإطلاق رصاصة أصابت الكلب ومكنت من تحييد الخطر الصادر عنه.

ومكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه وحجز السلاحين الأبيضين المستعملين، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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