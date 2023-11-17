إلغاء معرض فنان صيني في عواصم غربية بسبب منشور عن إسرائيل

2023-11-17 / 18:07
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هبة بريس _ متابعة

قال الفنان الصيني آي ويوي، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، إن معرضه الجديد قد تم إلغاؤه بعد أن نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عن إسرائيل وعدوانها على غزة.

وبحسب موقع “بي بي سي” كان من المقرر افتتاح معرض الفنان والناشط الصيني المعارض، يوم الأربعاء، في معرض ليسون في لندن.

وقال آي، الذي كان صريحا في دعمه للفلسطينيين، إنه “ملتزم بالتعبير عن وجهة نظره”.

ونقل الموقع البريطاني، عن المعرض قوله إنه “لا يوجد مكان للنقاش الذي يمكن وصفه بأنه معاد للسامية أو معادٍ للإسلام”.
وجاء في بيان الشركة: “بعد محادثات مكثفة مع آي ويوي، عقب تعليق نشره على الإنترنت، اتفقنا معًا على أن الآن ليس الوقت المناسب لتقديم مجموعة أعماله الجديدة”.

وجاء في منشور الفنان الصيني، الذي تم حذفه بعدها، أن “الشعور بالذنب تجاه اضطهاد الشعب اليهودي” قد انتقل إلى العالم العربي.

وقال أيضًا إن “الجالية اليهودية لها تأثير قوي في وسائل الإعلام والمالية والثقافة في الولايات المتحدة، وإن الدعم العسكري السنوي الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل بقيمة 3 مليارات دولار (2.45 مليار جنيه استرليني) يعني أن البلدين لديهما مصير مشترك”.

وأكد الفنان الذي لجأ إلى أوروبا، أنه تلقى إخطارا من المعرض بأن معرضه “تم إلغاؤه فعليا بسبب تغريدتي”.

ونقل الموقع عن ممثل للفنان قوله إنه تم أيضًا إلغاء ثلاثة معارض أخرى – في معرض ليسون في نيويورك وجاليري ماكس هيتزلر في باريس وبرلين

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