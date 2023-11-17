السجن لممثل ياباني شهير ساعد والديه على الانتحا.ر

2023-11-17 / 17:15
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هبة بريس - وكالات

حُكم على أحد أشهر ممثلي مسرح “كابوكي” في اليابان، اليوم الجمعة، بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ بعد اتّهامه بأنه ساعد والديه على الانتحار، في قضية هزّت مجال الفنون التقليدية الياباني.

وكان إينوسوكي إيتشيكاوا (47 عامًا) أُوقف، في يونيو، الفائت بعد العثور، في ماي، على والديه فاقدين للوعي داخل منزله في طوكيو.

وتأكدت لاحقًا وفاة والده البالغ من العمر 76 عامًا، وهو أيضًا ممثل في هذا النوع من المسرح الياباني التقليدي، ووالدته البالغة من العمر 75 عامًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ إيتشيكاوا أعلم والديه برغبته في الانتحار بعدما اتّهمه مقال نشرته إحدى الصحف الشعبية بالتحرش والاعتداء الجنسي، ثم قرر الثلاثة الانتحار معًا، حيث تناول الوالدان حبوبًا منوّمة بمساعدة نجلهما. وكان إيتشيكاوا شبه فاقد لوعيه في ذلك اليوم.

وقال ناطق باسم محكمة طوكيو إن الممثل الذي أُخلي سبيله بكفالة، حكم عليه بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ.

وقال إيتشيكاوا، في بيان أعقب صدور قرار المحكمة، الجمعة، إنه يشعر “بذنب لا يوصف”.

وأضاف: “بعدما قرأت المقالة في الصحيفة الشعبية، اعتقدت أنني سأترك ندوبًا عميقة في ثقافة كابوكي”، مشيرًا إلى أنّ ثقل هذا الاحتمال كان أكبر من القدرة على تحمّله، ولكن “كان عليّ أن أختار العيش حتى لو بيأس”.

وتابع: “لا يمرّ يوم من دون أن أفكر في القرار الذي اتخذته في ذلك اليوم، وآسف لأنني كنت الوحيد الذي استطاع النجاة، بينما توفي والداي”.

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