الركراكي أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب بأفريقيا سنة 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الجمعة 17 نونبر 2023، عن اللائحة النهائية للاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل مدرب لسنة 2023، خلال حفل الجوائز، المرتقب في مدينة مراكش، في 11 دجنبر 2023.

وضمت القائمة النهائية 5 مرشحين يتصدرهم الناخب الوطني وليد الركراكي، حيث سيتنافس مع كل من أليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي، وتوم سينتفيلت مدرب غامبيا، ومارسيل كولر مدرب الأهلي المصري، وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري.

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