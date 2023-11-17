تارودانت.. انطلاق عملية بناء أول منزل لمستفيد من “دعم الزلزال”

هبة بريس

انطلقت يومه الجمعة، عملية بناء أول منزل، بجماعة تيزينتاست بإقليم تارودانت، لفائدة مستفيد من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.

وانطلقت عملية البناء، بحضور السلطات العمومية التي تحرص على الانصاف والانصات الدائم لحاجيات السكان المتضررين وتمكينهم من خبرة تقنية وهندسية تحترم تراث المنطقة وخصائصها المعمارية المتفردة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتسخير كل الإمكانيات من أجل إعمار المناطق المتضررة.

هذا ويذكر أن 3326 شخصا استفادوا من الدفعة الأولى (20 ألف درهما” من دعم إعادة بناء وتأهيل المنازل المنهارة جزئيا أو كليا بسبب الزلزال الى حدود يوم الأربعاء .

وتواصل المصالح المعنية عملها لمعالجة باقي الملفات المقدمة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم. وفق تصريح الناطق الرسمي للحكومة

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