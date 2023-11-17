زيارة ملكية مرتقبة تحرك الأشغال بمدينة سلا الجديدة

2023-11-17 / 16:04
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هبة بريس - الرباط

تشهد مختلف شوارع وطرقات مدينة سلا الجديدة، خلال اليومين الأخيرين حركية نشيطة واستنفارا ملحوظا لعناصر السلطات المحلية والأمنية.

وتعرف شوارع وطرقات المدينة عمليات تشجير وغرس للنباتات، بالإضافة الى تبييض واجهات عدد من العمارات والمنازل، وكذا إصلاح بعض المقاطع الطرقية المهترئة.

وحسب مصدر خاص، فيرتقب أن تشهد المدينة خلال الأيام القادمة زيارة ملكية.

وأضاف ذات المصدر، أن الزيارة ستهم أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وكذا تدشين مشروع بجانبها.

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‫22 تعليقات

  1. ما سينفق على هذة الخرجة أكثر ماينق على المدينة خلال سنوات وسيجد مجلس المدينة طريقة لنفخ نفقات هذه المدينة

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