زيارة ملكية مرتقبة تحرك الأشغال بمدينة سلا الجديدة
هبة بريس - الرباط
تشهد مختلف شوارع وطرقات مدينة سلا الجديدة، خلال اليومين الأخيرين حركية نشيطة واستنفارا ملحوظا لعناصر السلطات المحلية والأمنية.
وتعرف شوارع وطرقات المدينة عمليات تشجير وغرس للنباتات، بالإضافة الى تبييض واجهات عدد من العمارات والمنازل، وكذا إصلاح بعض المقاطع الطرقية المهترئة.
وحسب مصدر خاص، فيرتقب أن تشهد المدينة خلال الأيام القادمة زيارة ملكية.
وأضاف ذات المصدر، أن الزيارة ستهم أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وكذا تدشين مشروع بجانبها.
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9 تعليقات
الله ينصر سيدنا محمد السادس عاش الملك
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
على المسؤولين أن يشتغلوا بأمانة وحزم وتنفيذ المشاريع التي أعطاها جلالة الملك..
اللهم أصلح على يديه ..
عودة ميمونة لجلالة الملك.نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله تعالى..
كل جند مجندون وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما..
بنادم كاموني 😅
خاص حتى يجي سيدنا عاد ينوضوا يخدموا
أينما حل جلالته حل الخير و النماء.
اهلا وسهلا بجلالته في مدينتنا.