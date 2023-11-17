المنتخب المغربي ينهزم أمام تونس في دوري شمال أفريقيا

المنتخب المغربي ينهزم أمام تونس في دوري شمال أفريقيا

2023-11-17 / 15:54
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تعرض المنتخب المغربي للشباب للخسارة أمام نظيره التونسي بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات دوري إتحاد شمال أفريقيا.

وسجل اللاعب رضا حلاوي الهدف الوحيد لأشبال الأطلس في الدقيقة 15.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في هذا الدوري بفوز كاسح أمام ليبيا بستة أهداف دون رد، ثم فاز في المباراة الثانية على الجزائر بثلاثة أهداف لإثنين.

وسيلتقي المنتخب المغربي في المباراة القادمة مع نظيره المصري، علما أن دوري إتحاد شمال أفريقيا يقام حاليا بتونس.

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